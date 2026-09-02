Обновлением площадки по инициативе депутата Курского городского Собрания от партии «Новые люди» Максима Сысоева занимался фонд «Генезис». Рабочие полностью заменили опасные профлисты на новые, площадка преобразилась из серой в бирюзовые оттенки. Но кто-то решил, что городу не хватает розового. За ночь до официального открытия неизвестные перекрасили новое покрытие в ядрёно-розовый цвет.
- Судя по объёму работы - а покрасили всё: от основания до перил… трудились до утра, чтобы превратить бирюзовую площадку в розовую... Только вот вопрос: зачем? Ведь самое важное - не то какого цвета площадка - зелёная, синяя или фуксия. Главное, чтобы наша молодёжь не переломала ноги! Благодаря ремонту, вопрос с безопасностью полностью закрыт, юные спортсмены могут спокойно тренироваться, а родители меньше переживать за ребят. Однако ночные «художники» закрасили несколько фигур краской: теперь по ним спортсмены просто не смогут кататься, - отметил Максим Сысоев.
Несмотря на этот ночной сюрприз, праздник спорта состоялся и прошел на «ура»! Спортсмены оценили новый рельеф, показав классные трюки и настоящий командный дух. По факту порчи имущества написано заявление в полицию. Неподалеку от площадки за порядком теперь следят камеры видеонаблюдения.
- Появление новых точек притяжения для спорта - это большой шаг вперёд. Сотни детей и подростков теперь могут тренироваться рядом с домом. Наша цель - сделать Курск удобным городом, в котором комфортно жить, растить детей и отдыхать всей семьёй, - рассказал помощник депутата Госдумы РФ от партии «Новые люди» Дмитрий Рыжков.