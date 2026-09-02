Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Обновлением площадки по инициативе депутата Курского городского Собрания от партии «Новые люди» Максима Сысоева занимался фонд «Генезис». Рабочие полностью заменили опасные профлисты на новые, площадка преобразилась из серой в бирюзовые оттенки. Но кто-то решил, что городу не хватает розового. За ночь до официального открытия неизвестные перекрасили новое покрытие в ядрёно-розовый цвет.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Судя по объёму работы - а покрасили всё: от основания до перил… трудились до утра, чтобы превратить бирюзовую площадку в розовую... Только вот вопрос: зачем? Ведь самое важное - не то какого цвета площадка - зелёная, синяя или фуксия. Главное, чтобы наша молодёжь не переломала ноги! Благодаря ремонту, вопрос с безопасностью полностью закрыт, юные спортсмены могут спокойно тренироваться, а родители меньше переживать за ребят. Однако ночные «художники» закрасили несколько фигур краской: теперь по ним спортсмены просто не смогут кататься, - отметил Максим Сысоев.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Несмотря на этот ночной сюрприз, праздник спорта состоялся и прошел на «ура»! Спортсмены оценили новый рельеф, показав классные трюки и настоящий командный дух. По факту порчи имущества написано заявление в полицию. Неподалеку от площадки за порядком теперь следят камеры видеонаблюдения.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Появление новых точек притяжения для спорта - это большой шаг вперёд. Сотни детей и подростков теперь могут тренироваться рядом с домом. Наша цель - сделать Курск удобным городом, в котором комфортно жить, растить детей и отдыхать всей семьёй, - рассказал помощник депутата Госдумы РФ от партии «Новые люди» Дмитрий Рыжков.