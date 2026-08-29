«Новые люди» помогли по-другому взглянуть на бетонные коробки, превратив их в достопримечательности

Фото: партия «Новые люди».

Вот уже на протяжении недели в соцсетях не утихают споры о том, кто же предложил разрисовать бетонные укрытия. С предложением ещё весной выступил депутат Курского городского Собрания от «Новых людей» Максим Сысоев.

- Идея появилась ещё весной. После — фонд «Генезис» взялся за создание макета и поиск художников. Сегодня всем курянам в жизни необходима радость. И здорово, что нашим землякам удалось её подарить, при этом нисколько не изменив сам функционал сооружения — прежде всего укрытия созданы, чтобы защищать жителей Курска!, — поделился Максим Сысоев.

Фото: партия «Новые люди».

Теперь на бирюзовом укрытии на Северо-Западе города красуются главные символы региона: образ Знаменского собора, Коренная пустынь, мельница в Красниково, мемориал в Понырях. Вместе с тем художники не забыли и про новый бренд — кожлянскую игрушку.

Фото: партия «Новые люди».

Губернатор Александр Хинштейн на еженедельном заседании Правительства предложил расширить практику украшения укрытий на центральных улицах Курска: «Мне кажется, это неплохая идея, — отметил Хинштейн. — Эти объекты остаются, и они нужны, давайте подумаем, как эту работу построить». Губернатор подчеркнул, что люди не должны путать укрытия с арт-объектами: «Думаю, для большинства жителей сегодня это вопросов не вызывает».