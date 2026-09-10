12 сентября куряне смогут бесплатно проверить здоровье

Акция начнется на Полугоре в 15.00 Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

12 сентября курян приглашают на Полугору, чтобы позаботиться о своем здоровье. Министерство здравоохранения Курской области совместно с городским комитетом культуры и туризма организуют здесь акцию, направленную на повышение осведомленности о важности здорового образа жизни и своевременной диагностики.

Мероприятие стартует в 15:00. Главная задача – мотивировать курян к активному долголетию, напомнить о ценности регулярных медицинских осмотров и научить основам первой помощи. Организаторы подчеркивают, что многие серьезные заболевания, такие как болезни сердца, диабет второго типа и другие, на ранних стадиях могут протекать незаметно. Своевременное выявление – ключ к сохранению жизни.

На площадке вас ждут бесплатные медуслуги. Это:

измерение давления: артериального и внутриглазного,

анализ состава тела: биоимпедансометрия поможет оценить соотношение жировой, мышечной и костной ткани, а также уровень гидратации,

оценка физических параметров: измерение роста и веса с расчетом индекса массы тела,

проверка дыхательной системы: оценка функции внешнего дыхания (ФВД),

экспресс-анализы: быстрый тест на уровень глюкозы и холестерина в крови.

Также участники акции пройдут анкетирование для определения факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Здесь же можно будет получить консультации специалистов: углубленные профилактические беседы с врачами Центра здоровья.

Кроме того, для всех желающих пройдут практические мастер-классы по оказанию первой помощи. Каждый участник получит информационные памятки с ценными советами по поддержанию здоровья.

Акция пройдет независимо от погоды, вход свободный. Не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС.

Ранее КП сообщила, что жители Курской области могут пройти бесплатное профессиональное переобучение.