Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 сентября 2026 12:04

Куряне могут бесплатно пройти профессиональное переобучение

Услуга доступна самым разным категориям населения
Светлана ВОЛКОВА
Наибольшей популярностью у курян пользуются программы в сфере социальной работы, легкой промышленности и информационных технологий

Наибольшей популярностью у курян пользуются программы в сфере социальной работы, легкой промышленности и информационных технологий

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 284 человека в Курской области уже получили новые профессиональные навыки благодаря национальному проекту «Кадры». Среди них – люди с инвалидностью, родители в отпуске по уходу за ребенком, а также безработные и ищущие работу. Сейчас обучение продолжают 305 жителей региона.

Как сообщили в правительстве региона, проект охватывает десятки востребованных направлений. Наиболее популярны среди курян программы по социальной работе, легкой промышленности и IT.

Участвовать могут граждане старше 50 лет, родители в отпуске по уходу за ребенком, безработные, молодежь (включая студентов последних курсов), люди с инвалидностью

Процесс участия прост. Зарегистрируйтесь на портале «Работа в России», выберите программу и подайте заявку, пройдите профориентацию в кадровом центре и получите документ о квалификации после успешного завершения обучения.

Обучение в рамках проекта доступно один раз.

Все подробности и каталог программ – на портале «Работа в России»: trudvsem.ru