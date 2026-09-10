Куряне могут бесплатно пройти профессиональное переобучение

Наибольшей популярностью у курян пользуются программы в сфере социальной работы, легкой промышленности и информационных технологий Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 284 человека в Курской области уже получили новые профессиональные навыки благодаря национальному проекту «Кадры». Среди них – люди с инвалидностью, родители в отпуске по уходу за ребенком, а также безработные и ищущие работу. Сейчас обучение продолжают 305 жителей региона.

Как сообщили в правительстве региона, проект охватывает десятки востребованных направлений. Наиболее популярны среди курян программы по социальной работе, легкой промышленности и IT.

Участвовать могут граждане старше 50 лет, родители в отпуске по уходу за ребенком, безработные, молодежь (включая студентов последних курсов), люди с инвалидностью

Процесс участия прост. Зарегистрируйтесь на портале «Работа в России», выберите программу и подайте заявку, пройдите профориентацию в кадровом центре и получите документ о квалификации после успешного завершения обучения.

Обучение в рамках проекта доступно один раз.

Все подробности и каталог программ – на портале «Работа в России»: trudvsem.ru