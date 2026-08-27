Лихачев озвучил новости о завершении сделки «Росатома» и ГК «Дело»

Фото: Алексей Башкиров/Газета «Страна Росатом»

Госкорпорация завершает процесс консолидации крупнейшего логистического оператора России. Этот шаг подтверждает курс на интеграцию стратегически значимых активов в структуру «Росатома».

28 августа юридически завершится масштабная процедура выкупа госкорпорацией 51 % долей группы компаний «Дело», которые ранее принадлежали бизнесмену Сергею Шишкареву. Таким образом, госкорпорация берет под контроль один из крупнейших транспортно-логистических холдингов страны. Как сообщил официальный представитель компании, все необходимые документы уже полностью подготовлены и переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи.

На основании этих бумаг будут внесены соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Обе стороны заблаговременно извещены о дате, времени и месте совершения финального этапа сделки. Ожидается, что денежные средства, размер которых был определен соглашением на основе справедливой рыночной оценки, станут доступны Сергею Шишкареву точно в оговоренный срок – 28 августа.

Для российского рынка слияний и поглощений эта сделка стала знаковой. Госкорпорация планомерно расширяет сферу своего влияния, выходя далеко за пределы классической генерации электроэнергии и формируя суверенную инфраструктуру.

Интеграция активов и официальная позиция руководства

Выкуп контрольной доли столь крупного логистического игрока требует тщательной управленческой работы. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев так прокомментировал это событие, подчеркнув значимость интеграции:

«У госкорпорации богатый опыт включения в контур нашей деятельности крупных активов, имеющих системообразующее значение для своих отраслей. Мы всегда соблюдаем интересы государства и с уважением относились к коллективам, компетенциям и традициям входящего в атомную семью предприятия».

Детали финансового соглашения в госкорпорации пока не комментируют, однако понятны дальнейшие шаги. Сразу после юридического закрытия сделки госкорпорация планирует в кратчайшие сроки внедрить в структуру ГК «Дело» ряд отраслевых регламентов. Главная цель – запустить механизмы повышения операционной эффективности. Ожидается, что их внедрение поможет существенно сократить издержки и снизить кредитную нагрузку транспортной группы без ущерба для ее развития.

Механизм сделки: как сработала «русская рулетка»

Интересной особенностью этой консолидации стал сам формат перехода прав собственности. Выкуп проходил в рамках предусмотренного корпоративным соглашением механизма, известного в мировой юридической и деловой практике как «русская рулетка» (Russian roulette). Ранее этот процесс инициировала сама госкорпорация.

Как работает данный алгоритм разрешения корпоративных вопросов между совладельцами бизнеса:

1.Оценка. Один из партнеров (инициатор) первым предлагает цену, по которой он оценивает весь бизнес.

2.Фиксация. После этого второй участник лишается права изменить заявленную стоимость.

3.Решение. Вторая сторона обязана сделать жесткий выбор: либо продать свою долю по предложенной цене инициатору, либо, наоборот, выкупить долю инициатора на абсолютно тех же условиях.

Таким образом, вся процедура выстраивается вокруг единственной оценки компании, а финальный исход полностью зависит от решения второй стороны. Главное преимущество такого механизма – высокая скорость урегулирования любых споров и защита бизнеса от затяжных конфликтов. Однако инициатору крайне важно изначально предложить максимально справедливую рыночную цену, поскольку существует риск, что именно по ней ему самому придется расстаться со своей долей в бизнесе.

Зачем атомной отрасли логистический гигант

Хотя базовая специализация госкорпорации – это атомная энергетика, покупка транспортного оператора выглядит как максимально логичный шаг. ГК «Дело» управляет крупнейшими морскими терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также обладает масштабным парком фитинговых платформ.

В условиях трансформации мировых цепочек поставок госкорпорация выстраивает собственный независимый логистический контур. Это критически важно для реализации глобальных задач:

•Транспортировка сверхтяжелого оборудования. Строящиеся АЭС за рубежом требуют сложнейшей доставки реакторов, парогенераторов и турбин. Интеграция портовых мощностей позволит управлять этой логистикой напрямую.

• Развитие Северного морского пути (СМП). Госкорпорация является инфраструктурным оператором СМП. Синергия с активами ГК «Дело» даст колоссальный экономический эффект для северного завоза и транзита грузов.

• Обеспечение зарубежных строек. Объемный портфель заказов госкорпорации включает десятки энергоблоков по всему миру. Бесперебойная доставка материалов под международные проекты – это гарантия соблюдения жестких графиков строительства.

Мировой рынок показывает, что передовые ядерные технологии России пользуются огромным спросом. Но чтобы быть лидером, недостаточно просто произвести реактор – его нужно вовремя доставить заказчику.

Влияние на рынок и перспективы нового инфраструктурного холдинга

Консолидация контрольной доли ГК «Дело» окончательно закрепляет за госкорпорацией статус глобального инфраструктурного лидера. Сегодня госкорпорация – это не только научные институты и генерация энергии, но и мощнейшая транспортная артерия, надежно связывающая континенты.

Успешное применение механизма «русской рулетки» позволило разрешить вопросы собственности быстро, цивилизованно и прозрачно. Включение многотысячного коллектива транспортной группы в новую структуру открывает широкие горизонты для развития как внутренних грузоперевозок, так и международной торговли. Как отмечают отраслевые эксперты, последние новости госкорпорации четко сигнализируют о формировании в России беспрецедентного по масштабам холдинга, способного самостоятельно обеспечивать полный жизненный цикл сложнейших технологических проектов – от создания чертежа до монтажа оборудования в любой точке земного шара.