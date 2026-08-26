В Курске с 31 августа будут отключать свет

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В сентябре в Курске на ряде улиц пройдет отключение электроэнергии, сообщили в мэрии города.
На следующей неделе в электросетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» пройдут плановые работы. Подачу света из-за этого прекратят по нескольким адресам Курска.
В Центральном округе города света не будет со 2 по 4 сентября с 09:00 до 16:00 на улицах:
Проезжая д.1-23, 2-34;
Ново-Луговая д.87-105, 82-100;
Запольная д.1е, 1ж, 1з.
Телефон для справок в Курске: (4712) 34-98-20
В Железнодорожном округе отключения пройдут с 31 августа по 4 сентября, 09:00 до 16:00 на улицах:
Сушковская д.1-17;
Водяная д.1-17;
Октябрьская д.130-164;
Фрунзе д.36-62.
Телефон для справок: (4712) 34-98-22
В Сеймском округе электричество отключат 2, 3 сентября, с 09:00 до 16:00 на улицах:
Магистральная д.42 ИП Латынин;
Магистральная – Ипподром;
Магистральная д.44А ДИВО-М, ИП Сотников, ИП Бартенев, Росипподром;
1-я Степная – м-н «Магнит»;
Магистральный проезд – ГСК-19, ГСК-37;
1-я Кислинская д.2Б.
Телефон для справок: (4712) 34-98-21.
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