В Курске с 31 августа будут отключать свет

Отключения запланированы во всех округах города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре в Курске на ряде улиц пройдет отключение электроэнергии, сообщили в мэрии города.

На следующей неделе в электросетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» пройдут плановые работы. Подачу света из-за этого прекратят по нескольким адресам Курска.

В Центральном округе города света не будет со 2 по 4 сентября с 09:00 до 16:00 на улицах:

Проезжая д.1-23, 2-34;

Ново-Луговая д.87-105, 82-100;

Запольная д.1е, 1ж, 1з.

Телефон для справок в Курске: (4712) 34-98-20

В Железнодорожном округе отключения пройдут с 31 августа по 4 сентября, 09:00 до 16:00 на улицах:

Сушковская д.1-17;

Водяная д.1-17;

Октябрьская д.130-164;

Фрунзе д.36-62.

Телефон для справок: (4712) 34-98-22

В Сеймском округе электричество отключат 2, 3 сентября, с 09:00 до 16:00 на улицах:

Магистральная д.42 ИП Латынин;

Магистральная – Ипподром;

Магистральная д.44А ДИВО-М, ИП Сотников, ИП Бартенев, Росипподром;

1-я Степная – м-н «Магнит»;

Магистральный проезд – ГСК-19, ГСК-37;

1-я Кислинская д.2Б.

Телефон для справок: (4712) 34-98-21.

Ранее КП сообщила, что куряне жалуются на массовые отключения воды.

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