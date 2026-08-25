Субсидии на ЖКУ получает только один процент семей в Курской области

Чтобы оформить субсидию на ЖКУ, как правило, нужно собрать кипу документов Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области максимально допустимая доля своих расходов населения на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 22 процента, напоминает Курскстат. В случае превышения этой планки семья может рассчитывать на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

По данным Курскстата в первом полугодии этого года субсидии получили чуть более пяти тысяч семей или только один процент от числа всех семей, которые живут в Курской области. А сумма начисленных субсидий на оплату квартиры и коммунальных услуг составила 52 миллиона рублей. Эти деньги государство вернуло нуждающимся уже после оплаты ими ЖКУ.

Среднемесячный размер начисленных субсидий в расчете на одну семью в Курской области составил менее 1700 рублей.

Но по закону наряду с начислением субсидий некоторым категориям граждан предоставляют социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Объем средств, предусмотренных на предоставление такой социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в январе – июне этого года составил более 1629,8 млн рублей. В расчете на одного получателя это в среднем чуть более тысячи рублей в месяц.

Такой социальной поддержкой по данным Курскстата пользовались 269,5 тысяч человек, из которых 185,9 тысяч человек - носители социальной поддержки.

Из общего количества курян, которые пользовались социальной поддержкой от государства по оплате жилья и коммунальных услуг, категория лиц, меры соцподдержки которых осуществлялись по обязательствам субъекта РФ, составляла 183,7 тысяч человек или 68,2 процента от всех жителей региона, которые получали социальную поддержку. Размер средств, предусмотренных на нее, составил 1064,7 миллионов рублей или 65,3 процента от всего объема.

Ранее КП сообщила, что жители Курска массово жалуются на отсутствие горячей воды и длительные сроки ремонтов. Как пояснил 24 августа на заседании правительства региона глава Курска Евгений Маслов, причина массовых отключений - сложившаяся в Курске "большая аварийная ситуация".

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