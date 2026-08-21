Атака ВСУ на Курскую область: нанесен удар по больнице, есть раненый

Опасность атаки БПЛА не отменяют в регионе четвертые сутки подряд Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают активно атаковать приграничную Курскую область. Только за минувшие сутки, с 9:00 20 августа до 9:00 21 августа, над регионом российская ПВО сбила 122 беспилотника ВСУ различного типа. 84 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Основные удары идут на приграничные районы области. За минувшие сутки разрушения в результате ударов ВСУ есть в четырех районах области. Это Беловский, Рыльский, Глушковский и Хомутовский.

В результате атак 20 августа в селе Ржава Глушковского района Курской области ранен 52-летний мужчина. Там дрон ВСУ попал в гараж частного дома. В результате травмы получил 52-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения спины и левого плеча. Ему врачи оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации раненый отказался. Врачи планируют наблюдать его амбулаторно.

Повреждены в результате этого удара также гараж и автомобиль.

В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области также поврежден автомобиль. Разрушения есть и в приграничном районном центре - в слободе Белой. Там удары пришлись и на здание Беловской центральной районной больницы. В медучреждении повреждены котельная, здание кухни и гаражи. В райцентре также разбиты остекление и фасад дома и четыре автомобиля.

В селе Вишнево Беловского района поврежден трактор.

В селе Дурово Рыльского района Курской области повреждены забор, остекление, стены и фасад дома.

А в селе Колячек Хомутовского района — кровля дома.

Сейчас по всей Курской области третьи сутки подряд сохраняется авиационная опасность. ее объявили утром 19 августа. До сих пор отбоя не было. Также уже четвертые сутки подряд в регионе не отменяют опасность атаки беспилотников. Силы и средства российской ПВО находятся в готовности отразить возможные атаки на приграничный регион.

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