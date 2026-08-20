Формула инклюзивного успеха: курский «Тизкур» масштабирует производство

Рассказываем о людях, которые формируют предпринимательскую среду Курской области и делают свой бизнес частью жизни региона. Знакомьтесь с социальным предприятием «Тизкур»
Может ли предприятие, где большинство сотрудников имеют инвалидность, конкурировать на равных с лидерами рынка, поставлять свою продукцию по всей стране и участвовать в международных бизнес-миссиях? Курское ООО «Тизкур» доказывает: может, если к социальной миссии бизнеса добавляются эффективные инструменты управления.
Компания «Тизкур» основана в 2015 году. Сегодня это современная, гибкая производственная площадка. Она успешно выпускает востребованные товары и кооперируется с крупнейшими промышленными заводами региона.
Бизнес с открытым сердцем
В современном мире бизнес все чаще измеряется не только сухими цифрами прибыли, но и реальной пользой для общества. Предприятие «Тизкур» - это уникальный пример успешного социального предпринимательства в Курской области. Учрежденное Всероссийским обществом слепых (ВОС), предприятие решает важную государственную задачу - предоставляет рабочие места и помогает адаптироваться в обществе людям с инвалидностью, преимущественно по зрению. Здесь, в оборудованных цехах, они ежедневно доказывают: ограничения по здоровью - не преграда для профессиональной самореализации и выпуска качественной продукции.
Под руководством генерального директора Ростислава Тихонова компания производит салфетки из бумаги и гигиенические изделия из нетканого материала, а также сотрудничает с крупными заводами региона АО «КЭАЗ» и ООО «Комплект» в сфере сборки электротехнических и металлических изделий.
Труд как способ социализации
Для человека с инвалидностью самое сложное - остаться один на один со своим недугом в четырех стенах. «Тизкур» ломает эти барьеры. На производстве под каждого сотрудника подбираются посильные технологические задачи. Основной упор сделан на востребованный сегмент товаров. Работа на предприятии организована с учетом всех медицинских и социальных стандартов, что позволяет сотрудникам не просто получать стабильную заработную плату, но и чувствовать себя нужными и востребованными. Высокое качество курских салфеток уже позволило предприятию стать участником федерального проекта «Больше, чем покупка», а также поставлять продукцию на крупные автозаправочные комплексы.
- В планах предприятия - расширение продаж, сохранение и создание новых рабочих мест для инвалидов. Это является одной из основных наших задач, - говорит генеральный директор предприятия Ростислав Тихонов. - По возможности будем стараться увеличивать зарплаты. И, конечно, для такого предприятия, как наше, важна поддержка государства.
Инструменты поддержки
Действительно, даже самому благородному делу нужна надежная экономическая опора. Превратить социальную инициативу в устойчивую экономическую модель помог статус социального предприятия, благодаря чему три года назад компания «Тизкур» получила грант регионального Министерства промышленности, торговли и предпринимательства в размере 500 тысяч рублей. Эти средства, наряду с субсидиями на модернизацию, выделенные в 2019 и 2021 годах по линии областного министерства соцобеспечения, материнства и детства, были направлены на закупку качественного сырья и высокотехнологичного оборудования.
Системным партнером и катализатором роста для «Тизкура» стал и Центр «Мой бизнес».
Так, Центр поддержки экспорта помог курскому социальному предприятию заявить о себе за пределами региона: при содействии центра «Тизкур» презентовал свои товары на Международной продовольственной выставке «Петерфуд» и принимал участие в масштабной бизнес-миссии в Республику Беларусь. По линии Регионального центра инжиниринга компания получала услуги сертификации, пожарных аудитов.
В развитии предприятия важной также оказалась помощь с обучением и консалтингом. Руководство компании регулярно посещает профильные обучающие семинары, вебинары и бизнес-форумы, которые проводит «Мой бизнес». Актуальные знания в сфере маркетинга, налогообложения и юриспруденции помогают выстраивать долгосрочную стратегию развития в условиях меняющегося рынка.
В Центре «Мой бизнес» реализуется комплекс мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в открытии собственного дела. Деятельность центра направлена на оказание финансовых, информационно-консультационных, обучающих, инжиниринговых услуг, реализацию федеральных программ по поддержке молодых ученых и разработчиков инновационных проектов. Сайт Центра «Мой бизнес» Курской области: мб46.рф По вопросам получения государственной поддержки необходимо обращаться в Автономную некоммерческую организацию «Центр «Мой бизнес» Курской области» по адресу: г. Курск, ул. Горького, 34 (ИНН 4632286640, ОГРН 1214600012340) или по телефонам: +7 (4712) 54-07-06, 70-33-77.
Центр «Мой бизнес» Курской области оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Ольга ДАНИЛОВА.
фото ООО «Тизкур»