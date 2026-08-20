Формула инклюзивного успеха: курский «Тизкур» масштабирует производство

Рассказываем о людях, которые формируют предпринимательскую среду Курской области и делают свой бизнес частью жизни региона. Знакомьтесь с социальным предприятием «Тизкур»

Может ли предприятие, где большинство сотрудников имеют инвалидность, конкурировать на равных с лидерами рынка, поставлять свою продукцию по всей стране и участвовать в международных бизнес-миссиях? Курское ООО «Тизкур» доказывает: может, если к социальной миссии бизнеса добавляются эффективные инструменты управления.

Компания «Тизкур» основана в 2015 году. Сегодня это современная, гибкая производственная площадка. Она успешно выпускает востребованные товары и кооперируется с крупнейшими промышленными заводами региона.

ООО «Тизкур» кооперируется с крупными предприятиями региона, а также выпускает собственную продукцию.

Бизнес с открытым сердцем

В современном мире бизнес все чаще измеряется не только сухими цифрами прибыли, но и реальной пользой для общества. Предприятие «Тизкур» - это уникальный пример успешного социального предпринимательства в Курской области. Учрежденное Всероссийским обществом слепых (ВОС), предприятие решает важную государственную задачу - предоставляет рабочие места и помогает адаптироваться в обществе людям с инвалидностью, преимущественно по зрению. Здесь, в оборудованных цехах, они ежедневно доказывают: ограничения по здоровью - не преграда для профессиональной самореализации и выпуска качественной продукции.

Под руководством генерального директора Ростислава Тихонова компания производит салфетки из бумаги и гигиенические изделия из нетканого материала, а также сотрудничает с крупными заводами региона АО «КЭАЗ» и ООО «Комплект» в сфере сборки электротехнических и металлических изделий.

Труд как способ социализации

Для человека с инвалидностью самое сложное - остаться один на один со своим недугом в четырех стенах. «Тизкур» ломает эти барьеры. На производстве под каждого сотрудника подбираются посильные технологические задачи. Основной упор сделан на востребованный сегмент товаров. Работа на предприятии организована с учетом всех медицинских и социальных стандартов, что позволяет сотрудникам не просто получать стабильную заработную плату, но и чувствовать себя нужными и востребованными. Высокое качество курских салфеток уже позволило предприятию стать участником федерального проекта «Больше, чем покупка», а также поставлять продукцию на крупные автозаправочные комплексы.

- В планах предприятия - расширение продаж, сохранение и создание новых рабочих мест для инвалидов. Это является одной из основных наших задач, - говорит генеральный директор предприятия Ростислав Тихонов. - По возможности будем стараться увеличивать зарплаты. И, конечно, для такого предприятия, как наше, важна поддержка государства.

На производстве под каждого сотрудника подбираются посильные технологические задачи.

Инструменты поддержки

Действительно, даже самому благородному делу нужна надежная экономическая опора. Превратить социальную инициативу в устойчивую экономическую модель помог статус социального предприятия, благодаря чему три года назад компания «Тизкур» получила грант регионального Министерства промышленности, торговли и предпринимательства в размере 500 тысяч рублей. Эти средства, наряду с субсидиями на модернизацию, выделенные в 2019 и 2021 годах по линии областного министерства соцобеспечения, материнства и детства, были направлены на закупку качественного сырья и высокотехнологичного оборудования.

Системным партнером и катализатором роста для «Тизкура» стал и Центр «Мой бизнес».

Так, Центр поддержки экспорта помог курскому социальному предприятию заявить о себе за пределами региона: при содействии центра «Тизкур» презентовал свои товары на Международной продовольственной выставке «Петерфуд» и принимал участие в масштабной бизнес-миссии в Республику Беларусь. По линии Регионального центра инжиниринга компания получала услуги сертификации, пожарных аудитов.

В развитии предприятия важной также оказалась помощь с обучением и консалтингом. Руководство компании регулярно посещает профильные обучающие семинары, вебинары и бизнес-форумы, которые проводит «Мой бизнес». Актуальные знания в сфере маркетинга, налогообложения и юриспруденции помогают выстраивать долгосрочную стратегию развития в условиях меняющегося рынка.

В Центре «Мой бизнес» реализуется комплекс мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в открытии собственного дела. Деятельность центра направлена на оказание финансовых, информационно-консультационных, обучающих, инжиниринговых услуг, реализацию федеральных программ по поддержке молодых ученых и разработчиков инновационных проектов. Сайт Центра «Мой бизнес» Курской области: мб46.рф По вопросам получения государственной поддержки необходимо обращаться в Автономную некоммерческую организацию «Центр «Мой бизнес» Курской области» по адресу: г. Курск, ул. Горького, 34 (ИНН 4632286640, ОГРН 1214600012340) или по телефонам: +7 (4712) 54-07-06, 70-33-77.

Центр «Мой бизнес» Курской области оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ольга ДАНИЛОВА.

фото ООО «Тизкур»