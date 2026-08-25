Хинштейн сообщил о гибели двух добровольцев "Барс-Курск"

В Курской области сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 августа при выполнении боевой задачи в приграничном Глушковском районе Курской области погибли два добровольца бригады «БАРС-Курск». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Один из погибших был командиром отделения подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ему было 32 года. Мужчина жил и работал в соседнем Воронеже. После вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года он добровольно заключил контракт и вступил в бригаду "БАРС-Курск". Контракт он подписал в марте 2025 года. Бойцы отряда отзываются о погибшем как о мужественном, надежном и верном товарище.

Второй погибший - водитель роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ему было 43 года. Родом мужчина из приграничного Кореневского района Курской области. До того, как вступить в бригаду "БАРС-Курск" курянин работал водителем на местном заводе низковольтной аппаратуры.

Курянин пришел в бригаду всего год назад, летом 2025-ого. За рулем своей машины он делал все, чтобы прикрыть других бойцов и выполнить поставленную задачу. Погибший курянин был многодетным отцом, у него осталось четверо детей. Его родной брат служит в том же подразделении бригады.

Подробности гибели бойцов не сообщаются. Известно только, что погибших планируют представить их к государственным и региональным наградам.

Ранее КП сообщила, что накануне, 24 августа, в результате атак в селе Песчаное Беловского района Курской области ранены четыре человека. Им была оказана медицинская помощь. Двум пострадавшим - по 69 лет, третьему - 53 года и еще одному - 51 год.

У раненых мужчин врачи диагностировали минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Дом и хозяйственная постройка в этом приграничном селе полностью уничтожены огнем. Еще у одного дома повреждена кровля.

За минувшие сутки, с 09:00 24 августа до 09:00 25 августа, над Курской области система российской ПВО сбила 128 беспилотников ВСУ различного типа.

Обломки БПЛА упали на крышу вуза в Курске и на пяти улицах областного центра.

Как сообщает оперштаб Курской области, за это время сто раз противник применил артиллерию по отселенным районам региона и семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Ранее курский губернатор Александр Хинштейн рассказал, что добровольцы «БАРС-Курск» сбили из пулемета ракету FP-5 «Фламинго». По словам главы региона, ракета летела на стратегический объект в Тульской области.

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