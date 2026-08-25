В Курске обломки БПЛА упали на пяти улицах и на крышу вуза

За сутки четыре человека ранены в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 24 августа до 09:00 25 августа, над регионом сбито 128 беспилотников ВСУ различного типа, сообщает оперштаб Курской области. Сто раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Песчаное Беловского района Курской области пострадали четыре человека. Им была оказана медицинская помощь. Также в селе уничтожено две хозпостройки и повреждена кровля дома.

В слободе Белой Беловского района Курской области повреждены здания торгового центра, администрации, а также частный дом и автомобиль.

В Курске обломки упали БПЛА на пяти улиц и на крышу КГУ. Предварительно обошлось без повреждений. Сейчас оперативные службы работают на местах.

В селе Щекино Рыльского района Курской области поврежден частный дом. В селе Ржава Глушковского района - частное домовладение.