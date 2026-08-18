Часть Курска останется без воды 20 августа

Воду отключат с 9 часов утра Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ряд улиц Северо-западного микрорайона Курска останется без воды 20 августа. По данным мэрии города, в этот день не будет воды по следующим улицам и адресам:

- улица Студенческая;

- проспект Дружбы (все нечетные номера домов кроме №№ 19а-д; четные номера – от № 2 до № 18);

- улицы Орловская, Первая Орловская, Гремяченская, Бурцевка (от №36 и выше), Нижняя Бурцевка;

- Бурцевские переулки;

- улицы Масловка, Нижняя Масловка, Планерная;

- Планерные переулки;

- проспекты Сергеева, Энтузиастов (нечетные номера домов) и Хрущева (№14, 16);

- улицы Веспремская, 50 лет Октября, 96, 96а, 96б, 94г, 110, 163, 165 б, 167/1, 1671/2, 167/3, 169, Пучковка (№ 34-110, № 17-39).

По информации МУП «Курскводоканал», отключать воду будут на период с 9:00 до 17:00.

Телефон для справок в Курске (4712) 70-06-14.

Ранее КП сообщила, что горячей воды не будет в микрорайоне КЗТЗ до 22 вечера августа.