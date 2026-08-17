В Курске целый микрорайон останется без горячей воды

КЗТЗ останется без горячей воды до вечера 22 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 08:00 18 августа до 20:00 22 августа запланировано отключение горячей воды в Курске в микрорайоне КЗТЗ. По информации филиала АО «РИР Энерго – Курская генерация», ограничения произойдут снова из-за гидравлических испытаний тепловых сетей, хотя двухнедельные испытания проходили здесь в мае этого года.

- На время испытаний горячей воды не будет по отдельным кварталам во всем КЗТЗ, - сказано в сообщении.

Об испытаниях филиал оповестил курян в своем паблике в соцсети за несколько часов до планируемого отключения.