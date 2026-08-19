В трех округах Курска отключат свет

Свет начнут отключать с 24 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В трех округах Курска запланировано отключение электричества, сообщает мэрия города.

На следующей неделе в городе пройдут плановые работы в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети». На это время по многим улицам и адресам запланировано отключение электроэнергии.

В Центральном округе света не будет с 24 по 28 августа с 09:00 до 17:00 на улице Нижняя Казацкая, д. 228-270, 215-263.

25 августа с 09:00 до 12:00 - на улицах Проезжая, д. 1-23, 2-34; Ново-Луговая, д. 87-105, 82-100 и Запольная, д. 1Е, 1Ж.

26 августа электричество отключат с 09:00 до 12:00 в переулке 5-й Трудовой, д. 3-23, 2-20 и на улице Запольная, д.2/1 (магазин), д. 3А-5В.

Телефон для справок здесь: (4712) 34-98-20.

В Железнодорожном округе отключения запланированы с 24 по 28 августа с 09:00 до 16:00 на улицах Сушковская, д. 1-17 и Водяная, д. 1-17.

А 24, 27 августа, с 09:00 до 12:00 — на улице Союзная, д. 26А, 28А, 28Б.

Телефон для справок следующий - (4712) 34-98-22.

В Сеймском округе света не будет 25 августа с 09:00 до 12:00 в автотехническом колледже и на стрельбище в урочище Солняка, а также на улице Энгельса, д. 146-А-Д и д. 144-А.

26, 27, 28 августа с 09:00 до 16:00 отключения запланированы на улицах Кольцевая, д. 132-144/37, 1-я Огородная, д. 1-35, 2-44 и 2-я Огородная, д. 1-21, 4-22.

Телефон для справок: (4712) 34-98-21.

Ранее КП сообщила, что 20 августа в части Курска отключат воду.