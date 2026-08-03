Владимир Сериков: В парламентский проект «Липецкая промышленность для Победы» вошли 34 предприятия региона

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Об этом сообщил спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков.

Во время последней поездки на фронт председатель заксобрания региона получил от бойцов новое техническое задание на изготовление специализированного инструмента для ремонта оборудования.

- Взял этот вопрос в проработку совместно с участниками парламентского проекта «Липецкая промышленность для Победы». Несколько предприятий сразу же откликнулись и запустили изделие в несерийное производство. Сейчас оно тестируется, надеюсь, что совсем скоро парням будет доставлена целая партия таких инструментов, - отметил Владимир Сериков.

Напомним, что участниками парламентского проекта являются 34 предприятия региона. Они изготовили более 85 тысяч деталей.

- За свою работу ни один из них не попросил ни рубля. Все изделия по мере поступления передаются на фронт. Также активно продолжаем передавать станки для нарезания маскировочных лент. Такой запрос по-прежнему актуален среди волонтёров региона, - сказал председатель Липецкого облсовета.

Стать участником проекта можно на сайте «Липецкая промышленность для Победы».