Жительница Курска передала аферистам два пакета с серебром и один с золотом

Собеседники предложили курянке передать показания электросчетчика, а затем перейти по ссылке и ввести код из СМС для подтверждения Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Масштабная мошенническая схема обернулась для жительницы Курска потерей имущества на сумму более десяти миллионов рублей. Женщина стала жертвой многоступенчатого обмана, поверив, что сотрудничает с государственными органами.

Попросили передать показания счетчика

Все началось с сообщения в мессенджере: злоумышленники предложили курянке передать показания электросчетчика. Женщина, которая как раз занималась вопросами приборов учета, без колебаний перешла по ссылке и ввела код из СМС. Вскоре пришло уведомление якобы от «Госуслуг» о взломе аккаунта.

Испугавшись, женщина вышла на связь с «кураторами», которые на деле оказались преступниками.

Передала курьеру три пакета с золотом и серебром

Мошенники убедили женщину, что из-за взлома аккаунта она стала фигурантом дела о финансировании терроризма. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей якобы нужно было пройти процедуру «декларирования имущества». Женщина сфотографировала и отправила аферистам свою коллекцию ювелирных украшений и столового серебра.

Под предлогом «декларирования» преступники заставили курянку приехать в Москву. Там она передала курьеру три пакета с золотыми украшениями и серебром общей стоимостью свыше десяти миллионов рублей. В двух были дорогостоящие наборы столового серебра, в третьем — более 20 комплектов украшений из золота.

На этом история не закончилась: мошенники, имея доступ к личному кабинету женщины, отследили поступление на ее счет 300 тысяч рублей. Эти деньги пришли курянке в качестве пенсионной выплаты. Но аферисты убедили женщину, что это они перевели деньги, чтобы использовать ее в качестве «живца» для поимки преступников.

Используя видеозвонок с «сотрудником в погонах», они убедили ее перевести эти деньги на «безопасный счет» для поимки правонарушителей.

Потребовали взять встречный заем

Затем еще две недели с курянкой мошенники вели переписку. Собеседники уверяли женщину, что процесс «декларирования» занимает время, и вскоре все ценности ей вернут.

Осознание обмана пришло лишь тогда, когда аферисты потребовали взять кредит для «защиты интересов».

- Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.

Важное напоминание: сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия дистанционно и не требуют перевода средств. Любые звонки с подобными предложениями — признак мошенничества. - напомнили в УМВД по Курской области.

Ранее КП сообщила, что курян предупредили о случаях мошенничества от имени Энергосбыта.