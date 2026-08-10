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НовостиПроисшествия10 августа 2026 13:53

Курян предупредили о случаях мошенничества от имени Энергосбыта

Компания не делает рассылку о задолженности через мессенджеры
Ольга ДАНИЛОВА

Участились случаи мошенничества от имени ресурсоснабжающей организации «Росатом Энергосбыт», сообщает правительство региона.

Аферисты используют мессенджеры и телефонные звонки, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам курян.

«Росатом Энергосбыт» отмечает, что сотрудники компании никогда не делают рассылку уведомлений о задолженности через мессенджеры, не предлагают замену электросчетчиков по телефону, не запрашивают коды из СМС, а также пароли от «Госуслуг» или реквизиты банковских карт и не требуют установить на устройство неизвестные системные файлы.

При поступлении подозрительного звонка нужно прервать разговор. Все вопросы о начислениях и услугах можно уточнить по телефону горячей линии в Курске 39-03-01.