Курян предупредили о случаях мошенничества от имени Энергосбыта

Участились случаи мошенничества от имени ресурсоснабжающей организации «Росатом Энергосбыт», сообщает правительство региона.

Аферисты используют мессенджеры и телефонные звонки, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам курян.

«Росатом Энергосбыт» отмечает, что сотрудники компании никогда не делают рассылку уведомлений о задолженности через мессенджеры, не предлагают замену электросчетчиков по телефону, не запрашивают коды из СМС, а также пароли от «Госуслуг» или реквизиты банковских карт и не требуют установить на устройство неизвестные системные файлы.

При поступлении подозрительного звонка нужно прервать разговор. Все вопросы о начислениях и услугах можно уточнить по телефону горячей линии в Курске 39-03-01.