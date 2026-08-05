Ремонт корпуса курского перинатального центра на Ленина выполнен на 30 процентов

Общая стоимость работ превышает 420 миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкцию здания гинекологического отделения областного перинатального центра в Курске на улице Ленина планируют завершить к 1 декабря, сообщили в правительстве региона.

Ремонт проводят в рамках подготовки Курска к празднованию 1000-летия. Это здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в середине XIX века. В годы Великой Отечественной войны здесь располагались четыре военных госпиталя, а затем на протяжении почти века - родильный дом.

Реконструкция идет за счет гуманитарной помощи Сербии, а также 250 млн рублей, которые на эти цели выделило Правительство РФ. Общая стоимость работ превышает 420 миллионов рублей. Сейчас выполнено только 30 процентов от общего объема. Здесь работает до 50 человек.

Рабочие делают сразу коммуникации, кровлю, фасад, а также выполняют штукарку, укрепление перекрытий и заливку полов. Арочные ниши, деревянные колонны, сводчатые потолки, а также дубовые двери и окна, декоративные наличники уцелели, они будут восстановлены. Сейчас прорабатывают вопрос ремонта фасада более современного кирпичного корпуса, расположенного с северной стороны. По задумке должен быть сформирован единый архитектурный ансамбль.

В рамках этой реконструкции изменили конфигурацию помещений с учетом современных требований, а также удобства пациентов и медицинского персонала. Здесь предусмотрены операционный блок, а также реанимация на шесть коек, изолятор с отдельным входом, санитарные комнаты в палатах, палата для маломобильных пациентов.

Параллельно идет закупка необходимого медицинского оборудования, которое здесь установят.

Ранее КП сообщила, что в курском приграничье восстанавливают 14 объектов.