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НовостиЭкономика5 августа 2026 8:06

В курском приграничье ремонтируют 14 объектов

Муниципалитеты, где идут работы, не называют
Ольга ДАНИЛОВА
Из-за атак ВСУ развернуть восстановительные работы в полную мощь пока не получается

Из-за атак ВСУ развернуть восстановительные работы в полную мощь пока не получается

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Курской области сообщили, что в курском приграничье сейчас идет ремонт 14 объектов. Перед стартом работ здесь проверили в зданиях состояние всех конструкций. То, что возможно, попытаются восстановить.

Ремонт идет от замены коммуникаций до внутренней финальной отделки. Замечания, которые есть, подрядчики будут исправлять, пообещали курские власти.

- Пока не можем развернуть строительную силу в полную мощь, так как атаки ВСУ на территорию области продолжаются. Соблюдаем все меры безопасности, - сообщил глава региона Александр Хинштейн.