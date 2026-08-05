В курском приграничье ремонтируют 14 объектов

Из-за атак ВСУ развернуть восстановительные работы в полную мощь пока не получается Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Курской области сообщили, что в курском приграничье сейчас идет ремонт 14 объектов. Перед стартом работ здесь проверили в зданиях состояние всех конструкций. То, что возможно, попытаются восстановить.

Ремонт идет от замены коммуникаций до внутренней финальной отделки. Замечания, которые есть, подрядчики будут исправлять, пообещали курские власти.

- Пока не можем развернуть строительную силу в полную мощь, так как атаки ВСУ на территорию области продолжаются. Соблюдаем все меры безопасности, - сообщил глава региона Александр Хинштейн.