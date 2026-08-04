Куряне выбирают Т2 – исследование «ТМТ Консалтинг»

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Это подтверждают аналитики ООО «ТМТ Консалтинг» по результатам исследования рынка сотовой связи в регионах России. Именно у Т2 наибольшая абонентская база среди «большой четверки» на территории региона.

Исследование проводилось в июле 2026 года. Анализ ответов респондентов подтвердил лидерство Т2 по числу абонентов в Курской области, где оператор активно реализует концепцию «других правил», выводя на рынок выгодные и удобные продукты и наращивая темпы технического развития. Услуги голосовой связи и мобильного интернета T2 доступны на территории, где проживает более 99% населения региона.

Только за 2025 год в зону покрытия T2 вошли еще 68 малых населенных пунктов в 19 районах, таким образом, более 14 тысяч жителей были впервые обеспечены стабильной связью. В большинстве поселений разместили отечественное телеком оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G/4G. Порядка 25% базовых станций в регионе затронули технические работы по оптимизации, при этом особое внимание было уделено расширению емкости и усилению сети в социально значимых локациях и крупных жилых массивах Курска, например, в микрорайонах на проспекте Вячеслава Клыкова и проспекте Анатолия Дериглазова. На объектах связи T2 в Дмитриевском, Октябрьском и Советском районах был проведен рефарминг частотного диапазона – за счет перераспределения частот улучшен наиболее востребованный сервис LTE.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была модернизирована и усилена новыми техническими объектами: проведены работы на базовых станциях в Льгове, Железногорске и 12 районах области, запущены технические объекты в Курске, Обояни, Пристени, Фатеже и в Курском районе. Кроме того, качество связи T2 улучшено на участках автодороги федерального значения Р-298 Курск – Воронеж, а также вдоль железнодорожной ветки Курск – Москва.

Помимо развития инфраструктуры, T2 продолжает обновлять тарифные предложения и программы лояльности, развивает B2B-продукты, решения для защиты от киберугроз и цифровые сервисы для жизни. Например, оператор расширяет мультиподписку MiXX, добавляя опции, увеличивая количество эксклюзивного контента и создавая новые версии любимого клиентами продукта. Благодаря принципу конструктора наполнение MiXX можно собрать самостоятельно из множества полезных сервисов: доступа к онлайн-кинотеатрам, музыкальным платформам и электронным библиотекам, повышенного кешбэка и бонусов в популярных магазинах, дополнительного пакета гигабайтов и других.

Вячеслав Ананьев, директор курского филиала Т2:

«Для нас доверие жителей Курской области к T2 и удовлетворенность пользователей качеством услуг – главный результат работы. Лидерство по числу активных абонентов является не просто статистическим показателем, а подтверждением верно выбранного курса, в основе которого неизменно остаются потребности и интересы клиентов. Несмотря на непростую оперативную обстановку и внешние ограничения в передаче данных, мы не снижаем темпы развития сетевой инфраструктуры в Курской области и уделяем особое внимание сохранению работоспособности технических объектов в приграничных районах, а также продолжаем действовать по другим правилам и предлагать больше, чем просто мобильная связь. Мы благодарны клиентам за каждую искреннюю рекомендацию, поэтому в рамках реферальной программы дарим взаимную выгоду тем, кто делится своим пользовательским опытом».

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