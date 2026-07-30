Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев призвал Госдуму отказаться от лишних запретов

Фото: Партия «Новые люди»

Одним из самых острых стало выступление руководителя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, который заявил о глубоком запросе общества на справедливость и отказе от избыточных ограничений.

Свое обращение к коллегам политик начал с главного принципа, с которым его партия заходила во власть шесть лет назад: «Главный капитал России - не нефть и не газ, а люди. Без людей Россия - это просто территория».

По данным издания «Коммерсантъ», за прошедшую весеннюю сессию депутаты Госдумы приняли 499 законов, из которых 143 носили запретительный характер. По мнению Алексея Нечаева и его команды, люди устали от неизвестности и несправедливости. Пока одни подчиняются запретам и стараются выстраивать свою жизнь по правилам в непростых условиях, другие живут по своим законам.

Алексей Нечаев привёл пример: «Несправедливости много. Депутат в Госдуме требует запретить все западные социальные сети, а потом садится на место и включает VPN. Со всех экранов мы продвигаем традиционные ценности, а проблему домашнего насилия не замечаем - а что, бить женщин и детей, разве это наша традиционная ценность?»

По мнению лидера «Новых людей», политика тотальных ограничений замедляет развитие страны. Он призвал коллег кардинально сменить подход к законотворчеству.

- Меньше запретов, понятное будущее и скорейшая победа. Её можно добиться только правдой, четкими правилами и уважением к людям, - заключил Нечаев.

Напомним, выборы в Государственную думу IX созыва пройдут в единые дни голосования с 18 по 20 сентября 2026 года. На настоящий момент ЦИК зарегистрировала 11 партий: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии и «Зеленые».