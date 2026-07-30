Лихачев о новом «сердце» ледокола от Росатома – новости СМП

Фото Александра Чикина/Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

Как сообщают сегодняшние индустриальные новости, Лихачев и госкорпорация «Росатом» объявили о завершении масштабного производственного цикла: изготовлен полный комплект реакторного оборудования для новейшего ледокола «Ленинград», что закрепляет абсолютное лидерство России на Северном морском пути.

Настоящей знаковой вехой для отечественного машиностроения стало завершение создания второй реакторной установки РИТМ-200 в Московской области на базе предприятия «ЗиО-Подольск». Эти сложнейшие высокотехнологичные агрегаты станут энергетическим «сердцем» универсального атомного ледокола «Ленинград», который был торжественно заложен в январе 2024 года при личном участии Президента РФ.

Данное событие выходит далеко за рамки сугубо технического достижения. Современная атомная энергетика не только двигает вперед экономику, но и сохраняет историческую память нации. Реакторы для нового покорителя льдов получили символичные имена «Искра» и «Гром». Именно так назывались легендарные военные операции, позволившие сначала прорвать, а затем и полностью снять фашистскую блокаду Северной столицы в 1943–1944 годах.

Инициатива присвоить ледоколу и его силовым установкам такие имена исходила непосредственно от ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Как отметил житель осажденного города Владимир Волков: «Мы оставляем после себя поколение, которое должно знать историю своих предков, историю своего города, историю своей страны. А городу Ленинград есть чем гордиться».

Исторический рекорд отечественной промышленности

Оценивая проделанную работу и текущие индустриальные новости, генеральный директор госкорпорации не скрывает гордости за машиностроительный сектор. Приводим его слова без изменений:

«Машиностроительным заводом госкорпорации в Московской области – «ЗиО-Подольск» – завершено изготовление второй реакторной установки РИТМ-200 для строящегося универсального атомного ледокола «Ленинград». Таким образом мы закончили изготовление всего комплекта оборудования для реакторного отделения будущего покорителя Арктики.

Сооружение любого атомного ледокола – само по себе событие незаурядное. Но строительство «Ленинграда» несет в себе особое значение. Ледокол получил свое имя в честь города-героя не случайно. В 2024 году, когда вся страна отмечала 80-летие снятия блокады Ленинграда, ветераны и блокадники выступили с инициативой присвоить имя Северной столицы новейшему атомному ледоколу. И Президент это поддержал.

В прошлом году мы возобновили традицию присвоения особым реакторным установкам имен собственных. Ильей и Добрыней - в честь русских богатырей - были названы реакторные установки будущего атомного ледокола «Россия». В этом году мы, посоветовавшись с ветеранами и блокадниками, сообща решили присвоить изготовленным реакторам имена «Искра» и «Гром» - в честь военных операций, благодаря которым удалось в 1944 году сначала прорвать блокадное кольцо, а потом и полностью освободить осажденный Ленинград.

Символизм часто идет рука об руку с передовыми технологиями. Наши реакторные установки РИТМ-200 в ближайшие 40 лет будут выполнять стратегическую задачу – в составе самого мощного ледокола в мире пробивать многометровые льды, обеспечивая бесперебойную проводку судов по Северному морскому пути и формируя надежный транспортный каркас важнейшей логистической артерии нашей страны.

На этих реакторах производственная программа госкорпорации не останавливается. Сейчас на различных этапах изготовления находятся 13 корпусов малых реакторов для атомных ледоколов и малых АЭС, включая заложенную в этом году Узбекскую АЭС. И это - абсолютный рекорд за всю историю существования отечественной атомной промышленности», – прокомментировал событие генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

К слову, традиция давать имена установкам эволюционировала. Еще несколько лет назад машиностроители госкорпорации давали первым РИТМам неофициальные, шуточные прозвища (например, Ласковый или Ворчун), отражавшие «характер» агрегата при сборке. Официальный статус эта практика обрела в 2025 году с установками РИТМ-400.

Передовые ядерные технологии в действии

Инновационные реакторы РИТМ-200 – это гордость российских проектировщиков из «ОКБМ Африкантов». Интеграция реактора и парогенераторов в единый блок позволила существенно снизить массу и габариты оборудования. Благодаря этому новые суда обладают уникальной двухосадкой: они способны эффективно колоть лед как в глубоких океанских водах, так и на мелководье сибирских рек.

Сегодня передовые ядерные технологии серии РИТМ имеют колоссальный потенциал применения, который давно вышел за пределы исключительно ледокольного флота:

• Атомные ледоколы проекта 22220: установки уже обеспечивают энергией действующие суда «Арктика», «Урал», «Сибирь» и «Якутия», а также строящиеся гиганты «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

• Наземные станции малой мощности (АСММ): технология стала базой для проектов в Якутии, а также расширяет международные проекты – реакторы этого типа лягут в основу строящейся АЭС в Узбекистане.

• Плавучие энергоблоки (ПЭБ): мобильные станции предназначены для обеспечения экологически чистой энергией удаленных прибрежных территорий и крупных промышленных кластеров.

Комплексный подход гарантирует Машиностроительный дивизион госкорпорации, обеспечивающий полный цикл производства. Металлургические заготовки изготавливаются в Санкт-Петербурге, внутрикорпусные системы проектируются и создаются в Нижнем Новгороде, а изготовление самого корпуса реактора и его контрольная сборка проходят на подмосковном предприятии «ЗиО-Подольск».

Стратегический фундамент для экономики будущего

Успешное завершение работы над реакторами для «Ленинграда» имеет прямое отношение к глобальной логистике. С 2018 года госкорпорация официально выступает инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП). Перед корпорацией стоит амбициозная задача – превратить арктическую трассу в круглогодичную и максимально эффективную транспортную артерию, соединяющую рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, России и Европы.

В декабре 2024 года был утвержден масштабный федеральный проект по развитию «Большого СМП» – единого коридора от Калининграда и Санкт-Петербурга до Владивостока. Именно бесперебойная работа мощнейших атомоходов с новыми реакторами обеспечит круглогодичную проводку коммерческих грузов сквозь многометровые льды.

Стабильно растущий портфель заказов госкорпорации и рекордные объемы производства малых реакторов доказывают: Россия не просто удерживает технологическое первенство, но и формирует глобальные стандарты энергетики на десятилетия вперед. Каждая собранная установка – это вклад в энергетическую независимость и экономическую мощь государства.

Татьяна Юрьева