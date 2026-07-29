В Курске с 3 августа начнут отключать свет

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
В августе в Курске пройдут плановые работы в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «КЭС», сообщили в мэрии города. Из-за этого на ряде улиц Курска отключат свет.
Ограничения в подаче электричества затронут десятки улиц в разное время.
В Центральном округе Курска отключения света запланированы с 4 по 6 августа, с 09:00 до 16:00 по улицам
А. Аристарховой, д. 9-35, д. 36-44,
К. Зеленко, д. 35-40,
Володарского, д. 63А-81.
Телефон для справок: (4712) 34-98-20.
В Сеймском округе света не будет 3, 5, 7 августа, с 09:00 до 16:00 на улицах
Броневая, д. 31-43,
3-я Степная, д. 56-64,
Аэроклубная, д. 27-45А, д. 22-42,
Пятая Кислинская, д. 53-69.
4, 6 августа электричество здесь отключат с 09:00 до 16:00 на улицах
Кольцевая, д. 132-144/37,
1-я Огородная, д. 1-35, 2-44,
2-я Огородная, д. 1-21, 4-22.
Телефон для справок: (4712) 34-98-21.
В Железнодорожном округе Курска подачу света ограничат с 4 по 7 августа, с 09:00 до 16:00 на улицах
8 Марта, д. 21-59,
Цюрупы, д. 2-14, 1-15,
Чапаева, д. 1-11, 2-2/1,
Коммунальная, д. 14-20, д. 13-19,
Каширцева, д. 15-21.
6 августа электричества не будет с 09:00 до 12:00 на улицах
Усадебная, д. 33, 34, 35,
Воздушная, д. 51-55, 28-36,
Аэропортовская, д. 34-76 и в СНТ Авиатор-2.
Телефон для справок: (4712) 34-98-22.
Ранее КП сообщила, что 30 июля часть Курска останется без воды.