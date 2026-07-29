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НовостиОбщество29 июля 2026 12:05

30 июля часть Курска останется без воды

Сообщаем, жителям каких улиц нужно сделать запас
Светлана ВОЛКОВА
Воду отключат в центре города

Воду отключат в центре города

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ремонтно-профилактических работ 30 июля с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды в центральную часть Курска, сообщили в мэрии города.

Воды не будет на улицах:

Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Сторожевая, Котова Гора, Свободная, Лобановка, Степана Разина, Коммунистическая, Горького, Володарского, А. Аристарховой, Нижняя Набережная, Л. Толстого, площадь Перекальского, Павлова, Московский проспект, Гоголя, Садовая, Золотая, Ватутина, Кузнечная, Почтовая, Урицкого, Красная площадь, Сосновская, Ендовищенская, Гостиная, Гостиные переулки, Луначарского, Сонина, Марата, Кирова, Уфимцева, Серафима Саровского, Можаевская, Кати Зеленко, Мирная, Мирный проезд, Челюскинцев, Чулкова гора, Лысая гора, Блинова, переулок Блинова, Ахтырская, пер. Новоахтырский, Ямская, Карла Маркса до улицы Никитской и Ломакина, (ул. Карла Маркса, 12, 14, 15, 31, 31а, 47, 51; улица Никитская, 4, 4б, 6, 8; ул. Ломакина, 1, 3), Красный Октябрь, 1-я, 2-я, 3-я Пушкарная, Пушкарный переулок, 1-я, 2-я, 3-я Офицерская ул., Офицерские переулки, ул. Межевая, Межевой переулок, пер. Южный, Офицерские.

Под отключение попадут также все прилегающие к этим улицы.

Справки по телефону в Курске: 70-06-14.