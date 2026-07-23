«Ребёнок не должен ждать»: в стране предлагают создать государственный алиментный фонд

Руководитель проекта «SOS-родителю» в Курской области Ирина Седых. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

На сегодняшний день в России открыто около 1,5 миллиона исполнительных производств по алиментам. Общая задолженность неплательщиков достигла 156 миллиардов рублей. Родитель, который остался с ребёнком один на один, вынужден тратить время не на воспитание, а на суды и бесконечные походы к приставам.

«Это страшный парадокс нашего времени: пока один родитель ломает голову, как оплатить репетитора или купить зимние ботинки, второй играет с бывшей супругой и ребёнком в жестокие прятки. Неплательщики выработали целую тактику: они живут не по прописке, переходят на неофициальную занятость с зарплатами в конвертах, переписывают имущество на родственников. А страдает тот, кто даже не понимает правил этой игры — маленький человек», — делится руководитель проекта «SOS-родителю» в Курской области Ирина Седых.

Предложили создать государственный алиментный фонд депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Как будет работать механизм?

В случае если родитель перестаёт платить алименты, семье оперативно выплачиваются средства из бюджета. При этом долг неплательщика никуда не исчезает — теперь он будет должен государству. Предполагается, что законопроектом будут предусмотрены формирование резерва, взаимодействие с ФССП, использование собственной государственной информационной системы фонда и подача заявлений через «Госуслуги».

По мнению сторонников инициативы, это позволит защитить базовое право ребёнка на содержание. «Ребёнок может ждать Деда Мороза, наступления каникул, подарков под ёлкой, но он точно не должен ждать алиментов. Создание алиментного фонда позволит детям получать поддержку здесь и сейчас. У нас есть технологии, которые видят каждую копейку налоговых отчислений; предлагается направить этот прицел на недобросовестных родителей», — комментирует законодательную инициативу депутат Курского городского Собрания от партии «Новые люди» Максим Сысоев.

Масштаб проблемы требует оперативных мер. По информации УФССП по Курской области, в мае в регионе официально числились 4874 должника по алиментам. Больше всего неплательщиков сконцентрировано в административном центре: в Курске их 1732 человека (35,5% от общего числа). На втором месте — промышленный Железногорск и прилегающий район, где насчитали 688 должников. Замыкает тройку антилидеров Курский район с 319 неплательщиками.