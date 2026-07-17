В Курске 20-летний курьер из Воронежа забрал у студентки три миллиона рублей

Аферисты запугали студентку по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники курского уголовного розыска раскрыли дерзкое преступление и задержали участника криминальной схемы. Жертвой изощренного обмана телефонных аферистов стала 20-летняя жительница Курска, которая в одночасье лишилась колоссальной суммы — более трех миллионов рублей. Роль финального звена в этой схеме исполнил ее ровесник из соседнего региона.

«Подтвердите визит курьера»

Драматическая история развернулась в середине июля. Девушке на мобильный телефон поступил звонок якобы от курьерской службы. Незнакомец вежливым голосом сообщил приятную новость: на имя курянки оформлен заказ на доставку роскошного букета цветов. Единственное, что требовалось для «подтверждения визита курьера» — назвать код из пришедшего смс-сообщения. Ничего не подозревающая девушка без раздумий продиктовала цифры, фактически отдав мошенникам ключи от своих персональных данных.

Буквально через минуту события начали развиваться по классическому сценарию. Сначала курянке поступил звонок от «Департамента финансового контроля»: девушке сообщили о взломе личного кабинета.

Затем началась атака «лжесиловиков»: к разговору подключились люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

В довершении всего наступил визуальный шок: зайдя на портал «Госуслуг», испуганная девушка действительно обнаружила там фиктивную доверенность на управление ее счетами, выписанную на чужую фамилию.

Сумку с миллионами передала во дворе в центре города

Психологическое давление на жертву усиливалось с каждой минутой. Аферисты перешли к прямым обвинениям и запугиванию. Они заявили, что с банковских счетов курянки прямо сейчас идут переводы на финансирование террористической деятельности, а это грозит огромным тюремным сроком.

Чтобы «избежать уголовного преследования» и «спасти капитал», лжесиловики предложили свой план. Напуганная курянка отправилась в банк, где обналичила все свои сбережения — три миллиона рублей, которые незадолго до этого достались ей в наследство.

Спрятав деньги в сумку, она направилась во двор одного из домов по улице Карла Маркса в Курске. Там ее уже ждал незнакомый молодой человек. Обменявшись с ним заранее оговоренным секретным кодовым словом, девушка передала ему сумку с миллионами. Разумеется, сразу после этого связь с «кураторами» оборвалась, а осознавшая обман жертва поспешила в полицию.

Миллион выбросил в кусты

Курские оперативники уголовного розыска пошагово восстановили маршрут подозреваемого и установили его личность. Им оказался 20-летний житель Воронежа. Парень признался, что нашел в Интернете объявление о «легком и быстром заработке» и приехал в Курск исключительно ради выполнения этого криминального задания.

В ходе допроса выяснилась комичная, но циничная деталь преступления. Получив сумку от жертвы, курьер решил оперативно избавиться от главной улики. Прямо во дворе он залез внутрь, достал оттуда два миллиона рублей наличными, а саму сумку не глядя швырнул в кусты.

Уже во время отчета перед дистанционными кураторами выяснилось, что парень просчитался. На дне выброшенной сумки остались лежать еще две плотные пачки, в которых находился оставшийся миллион рублей. Мошенники заставили своего невнимательного агента вернуться на место преступления. Воронежец снова залез в кусты, забрал остаток денег и только после этого уехал на родину, где перевел все три миллиона рублей на указанный криптокошелек.

«Немедленно вешайте трубку»

Несмотря на попытки скрыться в другом регионе, пособник телефонных аферистов был задержан курскими полицейскими. В отношении него возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит суровое наказание.

Полиция Курской области в очередной раз напоминает, что любые звонки, начинающиеся с требования назвать коды из СМС (даже для «доставки цветов» или «продления сим-карты») — это точно мошенничество.

Сотрудники банков, Госуслуг или правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или передавать их курьерам.

Если разговор сопровождается угрозами обвинения в госизмене или терроризме — немедленно вешайте трубку.

Ранее КП рассказала, что курянка подарила виртуальным брокерам более трех миллионов рублей.