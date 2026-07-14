Курянка подарила виртуальным брокерам более трех миллионов рублей

Курянку заставили набрать кредитов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Желание получить легкий доход без профильного образования и особых усилий обернулось финансовым крахом для жительницы Курска. Доверившись случайному собеседнику в Интернете и установив шпионское приложение, 48-летняя женщина за две недели превратилась из потенциального инвестора в злостного должника. Она не только опустошила собственные карманы, но и набрала кредитов, оставив в киберпреступникам огромную сумму — более трех миллионов рублей.

Магия «зеленых цифр»

Криминальная схема стартовала со стандартного, на первый взгляд, диалога в одной из социальных сетей. В процессе Интернет-беседы случайный виртуальный знакомый мимоходом похвастался своими финансовыми успехами. Мужчина красочно описал, как зарабатывает огромные деньги на специализированной финансовой площадке, играя на разнице курсов мировых валют.

Когда курянка проявила интерес, манипулятор применил классический психологический прием. Он заверил женщину, что проходить сложное обучение и иметь финансовое образование не нужно. Всю рутинную и аналитическую работу за нее сделает опытный куратор. От нее требуются только стартовый капитал и полное доверие действиям наставника.

«Помощник» оперативно организовал звонок от так называемого аналитика. Тот сразу перешел к делу, общаясь профессиональным языком. От женщины требовалось лишь перейти по присланной Интернет-ссылке, скачать на свой смартфон специальную программу и внести первый, чисто символический денежный взнос. Курянка выполнила инструкции. Почти сразу на экране мобильного телефона отобразился график: ее скромный депозит моментально пошел в рост, генерируя виртуальную «прибыль». На самом деле это была лишь красивая анимация, созданная преступниками для усыпления бдительности жертвы.

Ловушка неплатежеспособности и мифический счет

Когда жертва окончательно поверила в реальность происходящего, куратор резко сменил тактику. Он заявил, что ему надоело тратить свое время на управление столь ничтожными, копеечными суммами, и потребовал от клиентки немедленно закрыть брокерский счет. Однако процедура вывода средств оказалась заблокирована.

Чтобы «эвакуировать» деньги, мошенники предложили курянкеотерпевшей абсурдную с юридической точки зрения схему. Женщине было необходимо официально признать себя финансово неплатежеспособной. Для подтверждения этого статуса ее направили по различным коммерческим банкам Курска для срочного оформления крупных кредитов. Все полученные наличные средства требовалось зачислить на некий специальный страховой «овальный счет», который якобы временно зарезервирован под ее имя.

Ничего не подозревающая курянка обошла банковские отделения, взяла на себя колоссальные кредитные обязательства и перевела все займы по указанным куратором реквизитам. Естественно, под термином «овальный счет» скрывались обычные дебетовые карты и электронные кошельки, принадлежащие подставным лицам, дропперам.

«Заморозка» баланса и займы у знакомых

Как только кредитные миллионы ушли в неизвестном направлении, куратор сообщил «плохую» новость:

- Транзакция сорвалась, а тот самый счет внезапно оказался заморожен службой безопасности. Чтобы спасти уже вложенные деньги и разблокировать систему, финансовые кураторы потребовали в точности повторить всю процедуру.

Банки больше не одобряли курянке новые займы из-за высокой долговой нагрузки. В панике женщина начала экстренно занимать крупные суммы денег у своих родственников, друзей и знакомых. Все собранные по крупицам заемные средства она снова послушно перечислила туда, куда ей диктовали в трубку кураторы.

Прозрение в отделе полиции

Менее чем за 14 дней активных «торгов» жительница Курска безвозвратно перевела мошненикам более трех миллионов рублей. Аппетиты аферистов только росли: они заблокировали аккаунт женщины в приложении и начали требовать новые платежи для оплаты выдуманных комиссий и налогов.

Только в этот момент к пострадавшей вернулось критическое мышление. Она вспомнила, что неоднократно видела в новостях и профилактических памятках описания подобных преступных схем. Осознав весь масштаб трагедии, курянка направилась в ближайший отдел полиции.

Сотрудники органов внутренних дел изучили материалы и подтвердили ее самые худшие опасения. Полицейские объяснили, что в реальности никакие трейдерские операции с ее деньгами не проводились. Торговая платформа была искусной фальшивкой, а баланс, графики доходов и сам «овальный счет» являлись симуляцией, сгенерированной преступниками на удаленном сервере. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, рассказали в полиции региона.

Управление МВД России по Курской области в очередной раз выступает с предупреждением для всех.

- Оценивайте любые предложения о легком и быстром заработке в Интернете с максимальным скептицизмом. Если вам гарантируют стопроцентный доход без финансовых знаний, требуют установить сторонние приложения по прямым ссылкам или настаивают на оформлении кредитов ради "активации" счетов — перед вами гарантированно мошенники. Инвестируйте только через лицензированные ЦБ РФ крупные банковские организации и никогда не переводите личные сбережения на счета неизвестных.