На этих выходных еще можно успеть посмотреть выставку картин Игоря Торшенко Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Популярное общественное пространство «Полугора» на улице Дзержинского в Курске снова становится главным центром притяжения этих выходных. В рамках проекта «Лето в городе» здесь пройдут новые тематические события, которые дополнят культурную программу Курска с 17 по 19 июля 2026 года.

Мастер-класс по древнерусской каллиграфии

В Курске открылась выставка картин Игоря Торшенко

В пятницу, 17 июля, в Курском литературом музее (ул. Садовая, 21) пройдет мастер-класс по древнерусской каллиграфии (6+). Участники научатся писать буквы перьевой ручкой на состаренной бумаге по канонам петровского букваря XVII века Кариона Истомина.

Посетителям расскажут историю становления письменности на Руси. На занятии научный сотрудник Литературного музея расскажет о деятельности иеромонаха Кариона Истомина, просветителя, педагога и придворного поэта, а также автора одного из первых русских букварей. Принцип наглядности, который применял он при оформлении букваря, используют и в современных учебных пособиях.

Гости музея увидят переизданный букварь Кариона Истомина, а также услышат поучения просветителя, переведенные на современный русский язык. А затем перьевыми ручками и чернилами напишут на состаренной бумаге древнерусские буквы.

Запись – по телефону: +7 (4712) 51-26-12. Действует Пушкинская карта.

Вечером можно зайти на Полугору и посмотреть две постоянные уличные выставки, которые развернулись здесь. Это выставка ретро-фотографии «Старый Курск» и экспозиция уникальных снимков земляка-космонавта «Курский Космос».

Семейный интерактив на Полугоре

В субботу, 18 июля, в Курске на Полугоре с 15:00 до 21:00 снова будут проходить разные мероприятия. Здесь развернется масштабная развлекательная программа под открытым небом:

В субботу гостей снова ждут на Полугоре Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Деловая и ремесленная зона будут работать с 15:00 до 19:00. Пройдут творческие мастер-классы по созданию сувениров, будут работать зоны с настольными играми, надувной тир и импровизированный боулинг.

В детской локации будут развлекать посетителей аниматоры, гостям предложат аквагрим и гигантские деревянные головоломки. В шесть часов вечер в амфитеатре пройдет вечерний концерт кавер-групп и курских исполнителей под открытым небом. Он завершится кинопоказом под звездами.

Вход свободный.

Ярмарка «Кладовая ремесел»

18 июля в 14:00 курский Спортивно-концертный комплекс (СКК) превратится в настоящую ремесленную столицу. В рамках фестиваля «Курск – сердце Черноземья» здесь распахнет свои двери праздничная ярмарка народных промыслов «Кладовая ремесел» (0+). Правительство региона обещает курянам и гостям города яркое погружение в мир рукотворного искусства.

Свои лучшие работы в Курск привезут более 50 умельцев и народных мастеров. География участников - от хранителей традиций Соловьиного края до талантливых авторов из соседних регионов Черноземья.

В выставочном пространстве СКК развернется колоритный маркет, где можно будет рассмотреть и приобрести традиционный текстиль, аутентичные русские народные костюмы, изящную ручную вышивку и кружево, посуду и декор, самобытную авторскую керамику, глиняные изделия и знаменитую расписную утварь, предметы интерьера, прочные плетеные корзины, мебель из лозы и экологичные деревянные сувениры.

«Кладовая ремесел» задумана не как обычный рынок, а как интерактивное культурное пространство. Особенность ярмарки — возможность личного общения с создателями вещей.

Здесь пройдут розыгрыши призов. А в завершении программы на сцене выступит Надежда Крыгина.

Для зрителей также сыграют баянисты, балалаечники и творческие ансамбли.

Лазертаг и Дивья-экспрессионизм

С утра в воскресенье, 19 июля, курян приглашают в «Клуб выходного дня» с семейным лазертагом (6+). Начало тренировок — в 10:00. Мероприятия пройдут в молодежном центре «Спектр», что на улице Хуторская, 12В.

Организаторы обещают открытую тренировку по лазертагу для всей семьи, шоу мыльных пузырей и мини-аттракционы.

Бесплатно (требуется регистрация).

Художник представляет направление дивья-экспрессионизм Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, на этих выходных вы еще успеете посмотреть выставку работ художника Игоря Торшенко «Радость» (0+). Она развернулась в выставочном зале имени Казимира Малевича на улице Дзержинского.

Здесь представлено около сотни работ в стиле Дивья-экспрессионизм. Выставка открыта до 21 июля.