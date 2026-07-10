Игорь говорит, что пишет свои полотна под молитвы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В выставочном зале имени Казимира Малевича, что на Красной площади в Курске, сейчас работает любопытная выставка картин. Здесь представлено около сотни работ курского художника Игоря Торшенко, его супруги - художницы Марины Самодуровой и сыновей Сергея и Клима. Художник признался, что полотна в галерее развешивал три дня и даже не успел прикрепить к некоторым бирки с названиями.

Впрочем, это совсем не мешает погружению в прекрасное.

В Курске открылась выставка картин Игоря Торшенко

Торшенко знакомит курян с Дивья-экспрессионизмом, направлением в живописи, которое он основал. В переводе с санскрита "Дивья" означает "божественный", "небесный".

А на лекциях художника можно узнать о пяти уровнях искусства. Для посетителей выставочного зала живописец подготовил многодневное путешествие-перфоманс в прекрасное. Это и авторские концерты - Игорь играет на флейте и тибетских поющих чашах, и лекции об искусстве, и мастер-классы, и собственно, выставка. Все вместе поможет погрузится в релакс и отвлечься от обыденности.

Игорь Торшенко родом из Рыльского района Курской области. Живописью увлекается с детства. Но от реализма и "простой срисовки" давно ушел в собственное, изобретенное им, направление - "Дивья-экспрессионизм" или «искусства высшей реальности» и «экспрессии блаженства», как он это называет.

В 80-е он окончил художественно-графический факультет КГУ. В начале 90-х повез свои картины на Арбат и по чистой случайности заключил удачный контракт - так его картины стали продаваться по всему миру. Позже сам художник объехал несколько стран Европы и ближе познакомился с творчеством мировых живописцев, полотна которых экспонируются в современных западных галереях.

Дивья-экспрессионизма много не бывает Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас картины Игоря Торшенко есть в Австрии, Германии, Чехии, США и продаются на различных аукционах. Работы курянина хранятся в Музеях современного искусства Вены (Австрия), Крумлова (Чехия), Пассау, Бохума (Германия), а также в Музее искусства на Аляске в городе Анкоридж (США).

В рамках выставки в Курске пройдут несколько мероприятий.

10 и 16 июля в 15:00 здесь можно посмотреть картины и послушать концерт «Музыка души».

14 июля в 16:00 Игорь Торшенко прочитает лекцию «Пять уровней искусства».

Экспозиция открыта до 21 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А 15 июля в 16:00 художник проведет мастер-класс «Живопись души».

Выставка открыта до 21 июля. На все мероприятия вход свободный.