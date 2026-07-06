Т2 продлевает бесплатный безлимитный интернет за границей

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Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней бесплатно. Предложение широко востребовано абонентами: потребление мобильного интернета в роуминге выросло в три раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции.

Бесплатный безлимитный интернет в роуминге, запущенный в преддверии отпускного сезона, стал одним из самых востребованных сервисов оператора. Наиболее популярным направлением оказалась Турция: почти половина абонентов активировали пакеты трафика именно в этой стране. В топ стран по использованию офера также попали Китай, Абхазия и Таиланд.

Пользоваться бесплатным безлимитным интернетом в роуминге могут абоненты востребованных тарифов для частных и корпоративных клиентов. Базовый лимит составляет 15 дней, для подписчиков MiXX – до 22 суток. Предложение действует в 34 странах мира, подробнее о нем по ссылке.

Ранее Т2 отменил роуминг для голосовой связи: в марте оператор обнулил стоимость исходящих звонков в 56 странах. С того момента абоненты стали совершать в два раза больше звонков за рубежом.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы видим, что трафик в роуминге сопоставим с показателями в домашнем регионе. Абоненты пользуются интернетом за границей так же активно, как и дома. Мы продолжаем устранять барьеры в международном общении. Предложение подходит для любого отдыха – для тех, кто любит публиковать фото онлайн на треккинге или болтать по телефону на пляже. В сочетании с отменой роуминга на исходящие звонки это дает еще больше комфорта в общении и закрывает любой сценарий в потреблении связи. Уникальность предложения Т2 в том, что оно прозрачное, понятное и абсолютно честное в своем WOW-эффекте».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Наша стратегия строится вокруг реальных потребностей пользователей и системной заботы об их комфорте, поэтому T2 оперативно реагирует на запросы клиентов и запускает самые актуальные сервисы, в том числе для путешественников. Высокую востребованность безлимитного интернета за границей подтверждает рост объема трафика в роуминге. Бессрочное обнуление стоимости безлимита – это следующий уровень заботы о выгоде абонентов и обеспечение бесшовного опыта пользования цифровыми услугами в поездках. Уверен, предложение по достоинству оценят все, кто отправляется за рубеж: в служебную командировку или в долгожданный отпуск, посещает одну локацию или делает несколько остановок в длинном пути – условия действуют в 34 странах мира».

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