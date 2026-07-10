Скончалась 15-летняя девочка, четверо ранены: подробности ДТП с участием машины курского вице-губернатора

В день аварии в Курской области была дождливая и пасмурная погода Фото: Из архива КП..

КП уже сообщала о страшной аварии, которая произошла 9 июля в Конышовском районе Курской области. По предварительным данным на трассе столкнулись три автомобиля. Это произошло на пятом километре дороги Конышевка — Макаро — Петровское днем, примерно в 14.40. В день аварии в Курской области стояла пасмурная погода, днем шел дождь.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП

Как сообщили в МВД, причиной аварии стало столкновение автомобиля «Дэу Нексиа» со встречной правительственной «Тойотой». В последней в качестве пассажира находился 51-летний первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик, а за рулем — его 31-летний водитель.

За рулем «Дэу Нексиа» был 18-летний курянин, а в салоне авто — его — 15-летняя сестра и еще один 18-летний пассажир.

По версии полиции, водитель «Дэу» не справился с управлением, из-за чего иномарка выскочила на встречку и врезалась в правительственный автомобиль, а затем в едущий следом «Шевроле» под управлением 41-летнего водителя.

В страшном ДТП пострадали водитель «Дэу» и два пассажира машины — 18-летний парень и 15-летняя девушка по имени Ангелина. Для последней травмы оказались, к сожалению, смертельными. Врачи не смогли ее спасти, хотя по информации ГИБДД Ангелину и брата-водителя «Дэу» доставили в больницу. Также ранены второй пассажир «Дэу» и двое сотрудников районной газеты - 41-летняя пассажирка «Шевроле» и ее водитель. Этим троим пострадавшим медпомощь оказали на месте аварии. Их отпустили на амбулаторное лечение.

В правительственной «Тойоте» пострадавших нет.

"ИДЕТ ПРОВЕРКА"

- По факту ДТП идет пока проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников аварии будет дана правовая оценка, - пообещали в УМВД по Курской области.

Известно также, что страшная авария произошла во время рабочего визита первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика в Конышевский район.

Буквально через несколько часов после ДТП, днем 9 июля, об аварии в соцсети сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В посте он рассказал, что по предварительной информации ГАИ, причиной ДТП стало то, что водитель «Дэу» не справился с управлением и автомобиль влетел в два встречных, в том числе в «Тойоту» с Чепиком.

ДВЕ АВАРИИ НА ПУТИ В ОДИН РАЙОН

- Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, в машинах были видеорегистраторы, - рассказал Хинштейн.

Чуть позже в своем официальном паблике аварию прокомментировало УМВД региона.

Пока не сообщается, были ли мигалки на автомобиле, в котором ехал чиновник. Смертельное ДТП произошло буквально за несколько дней до дня рождения Александра Чепика. 13 июля курскому вице-губернатору исполнится 52 года.

Напомним, что в январе этого года во время рабочей поездки в тот же Конышовский район Курской области в аварию попал губернатор региона Александр Хинштейн.

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