Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2026 22:00

«Делаем все, чтобы увеличить поставки топлива»: губернатор Курской области рассказал о ситуации с бензином в регионе на 2 июля

Ситуация с бензином в Курске и Курской области на 2 июля 2026 года
Марина МАКОВЛЕВА
ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен. Фото из архива КП

ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен. Фото из архива КП

В Курской области продолжается работа по увеличению поставок топлива в регион. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн.

По словам главы региона, на данный момент «Роснефть» увеличила и продолжает наращивать объемы поставок. Правда, этого количества недостаточно, чтобы полностью закрыть потребности автомобилистов, так как большинство заправок не входят в структуру сетевых нефтяных компаний. На них топливо либо отсутствует, либо стоит значительно дороже.

- ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен, - отметил губернатор Курской области.

Также глава региона призвал жителей не паниковать и не пытаться запастись топливом впрок.

- Ситуация непростая, но по сравнению с другими регионами явно лучше, - заверил Александр Хинштейн.

Напомним, ранее сообщалось об ограничениях на продажу бензина в Курской области. С 24 июня заправку можно произвести только в бензобак автомобиля.