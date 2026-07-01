«Делаем все, чтобы увеличить поставки топлива»: губернатор Курской области рассказал о ситуации с бензином в регионе на 2 июля

ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен. Фото из архива КП

В Курской области продолжается работа по увеличению поставок топлива в регион. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн.

По словам главы региона, на данный момент «Роснефть» увеличила и продолжает наращивать объемы поставок. Правда, этого количества недостаточно, чтобы полностью закрыть потребности автомобилистов, так как большинство заправок не входят в структуру сетевых нефтяных компаний. На них топливо либо отсутствует, либо стоит значительно дороже.

- ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен, - отметил губернатор Курской области.

Также глава региона призвал жителей не паниковать и не пытаться запастись топливом впрок.

- Ситуация непростая, но по сравнению с другими регионами явно лучше, - заверил Александр Хинштейн.

Напомним, ранее сообщалось об ограничениях на продажу бензина в Курской области. С 24 июня заправку можно произвести только в бензобак автомобиля.