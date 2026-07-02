Звание «Почетный гражданин Курской области» присвоено митрополиту Герману и экс-губернатору Александру Михайлову

Фото Курской областной Думы

2 июня в Курской областной Думе прошло 63-е заседание, в ходе которого парламентарии рассмотрели 19 вопросов повестки. Ключевой блок — законопроекты, инициированные губернатором Александром Хинштейном.

Встреча началась с теплых моментов: председатель Думы Николай Жеребилов поздравил коллегу Людмилу Дербеневу с юбилеем и вручил ей Благодарность регионального парламента. Затем новые удостоверения получили мировые судья. Председатель Курского облсуда Юлия Рассаднева поблагодарила депутатов за доверие, а Николай Жеребилов отметил профессионализм судебной системы в подборе кадров.

ПРИСВОЕНИЕ НАГРАД

Далее депутаты всех фракций единогласно поддержали инициативу губернатора о присвоении звания «Почетный гражданин Курской области»:

· Александру Михайлову (посмертно) — руководившему регионом почти два десятилетия (с 2000 по 2018 год). Спикер облДумы напомнил, что Александр Николаевич принял регион с бюджетом в 5 млрд рублей и долгом под 5 млрд, а передал с казной уже в 85 млрд.

· Митрополиту Курскому и Рыльскому Герману (Льву Моралину) — за многолетнее служение, укрепление духовных ценностей и активную поддержку приграничных территорий, семей и волонтеров.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Экономический блок: Депутаты одобрили поправки в закон о налогообложении ИП. Теперь предприниматели в производственной, социальной и научной сферах, а также в бытовых услугах и гостиничном бизнесе смогут применять нулевую ставку. Перечень из 55 видов деятельности утвержден федеральным правительством.

Социальные ограничения: Продлен запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (включая «энергетики») — теперь до 2 июля 2031 года, что соответствует новым федеральным требованиям.

Градостроительные и управленческие правки: В региональное законодательство внесены уточнения — объектами регионального значения теперь могут быть здания для размещения мировых судей, а также учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки). Кроме того, принят порядок контроля за переданными муниципалитетам полномочиями в сфере образования. Ряд поправок носит технический характер — они связаны с переходом области на одноуровневую систему МСУ.

В завершение Николай Жеребилов призвал коллег в условиях непростой обстановки в регионе и стране активнее работать с людьми, разъяснять причины текущих трудностей и меры властей. Заместитель губернатора и полпред в Думе Евгений Лобов заверил, что проработка проблемных вопросов идет системно, и поблагодарил депутатов за консолидированную поддержку инициатив главы региона.

Ирина Шабанова