Колесил по России, чтобы отдать 4 миллиона: аудиозапись-подделка лишила курянина сбережений

В полиции рассказали, что аферисты запугали мужчину от имени Центробанка, Росфинмониторинга и правоохранителей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

История 57-летнего жителя Курска — это готовый сценарий для психологического триллера. За три недели телефонные аферисты полностью подчинили себе волю мужчины. Они заставили его колесить по городам России, чтобы лично отдать огромную сумму чужому человеку - 4 150 000 рублей. Подробности этого дела рассказали в УМВД региона.

Крючок с «пенсионными выплатами»

Все началось с банального звонка. Мужчине позвонили якобы из «Пенсионного фонда» и предложили заманчивую услугу — поучаствовать в программе для увеличения будущей пенсии. Единственное, что требовалось — продиктовать код из СМС. Курянин поверил и назвал цифры. С этого момента он попал на крючок.

Как только мошенники получили доступ к личным данным, началась массированная психологическая атака. Мужчине поочередно звонили «сотрудники» четырех инстанций: портала Госуслуг, Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов.

Чтобы окончательно добить жертву и развеять любые сомнения, аферисты включили аудиозапись. Они заявили, что это «перехваченный разговор мошенников», которые прямо сейчас крадут его деньги.

Обвинение в госизмене

Когда мужчина был запуган до предела, в ход пошел главный козырь. Ему объявили:

- Ваши деньги уходят на финансирование террористов, вы — фигурант уголовного дела. Единственный способ «очистить имя» и спасти капитал — временно передать его «проверенному агенту».

Подчиняясь приказам из телефона, курянин снял со счетов два миллиона 150 тысяч рублей и поехал в Воронеж. Там, на улице, он встретился с незнакомой девушкой-курьером, назвал кодовое слово и отдал сумку с наличными.

Через несколько дней курянина заставили повторить трюк. Он снова снял деньги — еще два миллиона рублей — и на этот раз поехал уже в Москву. На месте встречи его ждала та же самая девушка. Деньги снова сменили владельца.

Финал: тишина в трубке

Осознание пришло, только когда мужчина вернулся в Курск, а его телефон, разрывавшийся три недели, резко замолчал. Поняв, что его жестоко обманули, курянин пошел в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело, полиция ищет девушку-курьера и организаторов схемы. Но вернуть такие деньги — задача почти невыполнимая, считают правоохранители.

Как не повторить ошибку

В УМВД по Курской области советуют:

- Никогда и никому не говорите коды из СМС, кем бы ни представился человек на том конце провода.

Знайте, что спецслужбы не звонят в мессенджерах. Ни ФСБ, ни МВД, ни Центробанк никогда не ведут расследования по телефону и не показывают «секретные аудиозаписи».

«Безопасных счетов» и «проверенных агентов» не существует. Если вас просят снять наличные и кому-то отдать — вас гарантированно грабят.

Если вам угрожают уголовным делом по телефону, просто положите трубку. Наберите официальный номер дежурной части полиции и проверьте информацию самостоятельно.