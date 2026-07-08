Курянин «обезопасил свои сбережения», отдав мошенникам 4 млн рублей

Фото из архива КП

Курянин передал мошенникам более 4 млн рублей. 57-летний житель Курска получил звонок от представителя «Пенсионного фонда», который предложил ему принять участие в программе по увеличению пенсионных выплат. Мужчина согласился и продиктовал код из смс-сообщения.

После этого потерпевшему звонили лжесотрудники Росфинмониторинга, портала Госуслуг, Центробанка, правоохранительных структур. Курянина убедили, что его сбережения уходят на финансирование террористических организаций, поэтому он стал фигурантом уголовного дела.

- По озвученному по телефону плану мужчине необходимо было обезопасить свои сбережения путем передачи «проверенному лицу», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Под руководством злоумышленников мужчина снял со счета более 2 млн рублей и отвез деньги в Воронеж, где передал незнакомой девушке. Через несколько дней курянин отправился в Москву и отдал той же самой незнакомке еще 2 млн рублей.

Когда потерпевший вернулся в Курск, звонки из госструктур резко прекратились. Мужчина понял, что его обманули и пошел в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Участники преступления и их местонахождение устанавливаются.