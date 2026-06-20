Тепло и без осадков: какая погода будет в Курской области на выходных

В субботу в регионе будет до +27 Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

На этих выходных жителей Курской области порадует комфортная летняя погода. По сравнению с началом недели в регионе будет заметно теплее.

Так, 20 июня в Курской области синоптики прогнозируют переменную облачность. По прогнозу в регионе будет без существенных осадков, на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Ветер в этот день будет северной четверти. Днем порывы достигнут 8-13 метров в секунду.

Днем 20 июня столбик термометра покажет 22-27 градусов тепла. Опасные метеорологические явления в Курской области в ближайшие сутки не прогнозируются. Вечером в субботу в регионе станет прохладнее, столбик термометра опустится до +20.

А в ночь на воскресенье, 21 июня, и вовсе похолодает до +14 при северном ветре. Утром в воскресенье в регионе потеплеет до +19 при ясной и солнечной погоде. Однако уже днем небо в Курской области может затянуть тучами и пройдет дождь, а столбик термометра покажет +23, ветер усилится до 10 метров в секунду.

В воскресенье возможен небольшой дождь в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

К вечеру в воскресенье погода немного успокоится. Осадки прекратятся, в регионе будут комфортные +20.

По прогнозам синоптиков следующая рабочая неделя в Курской области пройдет также при хорошей погоде. Воздух днем будет прогреваться до +26. В отдельные дни возможны небольшие осадки. Ночью минимальная температура составит +15 градусов.

Ранее КП рассказала, куда сходить на этих выходных в Курске.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С водоемов Курской области с начала этого купального сезона удалили более 170 детей, которые были там без сопровождения взрослых, сообщили в ГУ МЧС региона. Также попросили уйти с пляжей девять пьяных взрослых.

А полицейские за распитие спиртного у воды составили 23 протокола в Курской области.

За то, что дети были без присмотра у воды также составлено более 50 административных материалов. Всего в регионе уже провели более 650 патрулирований водоемов. В основном патрулируют популярные неофициальные места массового отдыха на воде.

Курянам напоминают, что нахождение у воды детей до 14 лет без сопровождения взрослых запрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выходные в Курске: кино на Полугоре, концерты и театр (подробнее)