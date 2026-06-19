Выходные в Курске: кино на Полугоре, концерты и театр

20 июня на Полугоре снова пройдут бесплатные мероприятия Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль на Полугоре

20 июня на Полугоре в центре Курска пройдет фестиваль под названием «Песня, идущая от сердца» (0+). Здесь развернутся огромная творческая мастерская и концертный зал, все это под открытым небом.

Мастер-классы проведут сотрудники ГКЦ «ЛИРА» и ремесленники «Ярмарки мастеров - «МАЛИНА СОЛОВЬИНОГО КРАЯ», а также представитель Союза предпринимателей и ремесленников Курской области.

А для гостей старшего возраста на Полугоре пройдет выездная презентация. Курянам расскажут о мобильной грамотности и о том, как защититься от мошенников.

На Полугоре в субботу покажут кино и концерт, будут работать творческие мастерские Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

А во второй половине дня Амфитеатр на Полугоре превратится в сцену для открытого городского фестиваля «Когда поет душа». Здесь выступят творческие коллективы муниципальных, а также областных учреждений культуры.

А сразу после этого, в 18.20, пройдет кинопоказ фильма «Каруза» (12+).

Картина рассказывает о жизни маленького Мити. В его жизни однажды появляется верный друг. Это собака по имени Каруза. Но счастье рушится, так как начинается Великая Отечественная война. Ленинград оказывается в блокаде, жители города умирают от голода. Каруза, сильная и умная собака, добывает для жителей еду. Митя решает ей помочь.

«Приключения Каштанчика»

На этих выходных в Курском областном кукольном театре можно посмотреть постановку «Приключения Каштанчика» (6+).

Однажды осенью, когда золотые листья устилали землю, с высокого дерева упал маленький Каштанчик, угодив прямо на голову добродушному Мишке. Так началась их удивительная дружба. Вместе они отправились на поиски мамы для Каштанчика, пережив по пути немало приключений и испытаний.

Хотя маму Каштанчик так и не нашел, он обрел в лице Мишки самого верного и надежного друга.

Создатели спектакля: режиссер-постановщик: заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев, художник-постановщик: Майя Иванова.

Музыкальное оформление: заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко.

Продолжительность спектакля - 45 минут.

Уникальная выставка в «Потоке»

В креативном пространстве «Поток» на улице Сонина, 2 Курска работает уникальная выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (6+).

На экспозиции, собранной благодаря сотрудничеству ведущих музеев России, представлено более 200 подлинных предметов, рассказывающих единую историю.

В "Потоке" работает выставка из собраний пяти музеев Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди экспонатов – уникальные артефакты из Курского областного краеведческого музея, Курской Галереи Дейнеки, Музея Победы, Самарского областного художественного музея и Российского национального музея музыки. Особое место занимает, например, концертное платье Клавдии Шульженко, предоставленное Российским национальным музеем музыки. В нем легендарная певица выступала перед бойцами в Курской области в 1943 году.

Также здесь представленные различные артефакты, связанные с Великой Отечественной войной, от документов до картин.

Выставка продлится до середины осени. Часы работы: 10:00–19:00. Стоимость билетов – до 300 рублей, действуют льготы.