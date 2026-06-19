В Курской области продолжается «Неделя героев» от партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В Воздушно космических силах России Виктор Коновалов служил по контракту с 2017 года. Последний выезд на боевое задание был в августе 2024-го, когда враг вторгся на территорию региона. Дома не знали, но в горячие дни Виктор вместе с товарищем подвозил боеприпасы в самое пекло. Во время выгрузки, попали под обстрел. Снаряды были начинены поражающими элементами. Минно взрывные и осколочные ранения, попадание в позвоночник: после врачи буквально собирали бойца по частям. Металлический шарик замер в нескольких миллиметрах от аорты - чудо, иначе не скажешь.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- После такого пересматриваешь взгляды на всё. Когда вернулся домой из больницы, осознал: пока был в командировках, сын вырос. Теперь стараюсь не пропускать ни одну школьную линейку, ни один семейный праздник - слишком многое в жизни уже упущено», - поделился ветеран СВО Виктор Коновалов.

Сын Виктора - Вова - недавно окончил первый класс. Мечтает быть похожим на папу, а потому уже присоединился к кадетскому движению, занимается дзюдо.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Когда мы узнали, что Вова увлечён дзюдо, сразу поняли: можем поддержать его мечту, - поделился руководитель регионального отделения партии «Новые люди», президент Федерации дзюдо в Курской области Максим Сысоев. - Подарили ему форму для занятий, о которой он давно мечтал. Теперь обязательно придём болеть за нашего нового друга на турнирах! Наша страна держится на таких людях, как Коноваловы - скромных, сильных духом, преданных семье и Родине».

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В эти дни акция «Неделя героев» от партии «Новые люди» проходит по всей стране - от Хабаровска до Белгорода. Сторонники и волонтёры помогают семьям участников СВО с решением бытовых, правовых и юридических вопросов.

С 2022 года членами и сторонниками регионального отделения партии собрано свыше 50 тонн гуманитарной помощи. Каждые несколько недель - новые рейсы с жизненно важными грузами: продукты, лекарства, бинты, маскировочные сети, тёплые вещи. Эта непрерывная поддержка помогает ребятам в зоне СВО, а госпиталям - спасать тех, кто защищает нашу страну.