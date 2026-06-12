Взяла в долг, продала автомобиль и заложила украшения: курская пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей

Мошенники используют все новые уловки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Железногорска Курской области лишилась 4,7 миллионов рублей из-за мошенников. Женщина продала машину, заложила украшения и взяла в долг

- Нужно подтвердить неучтенные 11 месяцев стажа, – прозвучало в телефонной трубке железногорской пенсионерки. Голос на другом конце провода предложил записаться на прием прямо сейчас, попросив лишь назвать код из СМС. Женщина, не подозревая подвоха, выполнила просьбу.

Сразу после этого пришло сообщение якобы из банка: на ее имя оформлен кредит. Испугавшись, пенсионерка набрала номер "горячей линии", указанный в том же СМС, и попросила отменить заявку. "Специалист" заверил, что вся информация будет передана в правоохранительные органы, и с ней свяжутся.

Звонок не заставил себя ждать. Горожанку "обрабатывали" лже-сотрудники спецслужб и "представители финансового контроля государственного банка". Для убедительности они общались по видеосвязи, демонстрировали документы и присылали голосовые сообщения. Мошенники убедили женщину снять все сбережения и перевести их на продиктованные счета "для безопасности".

Но на этом история не закончилась. Внимание аферистов переключилось на имущество пенсионерки. Под предлогом того, что автомобиль находится в опасности и его нужно срочно продать для экспертизы, они убедили женщину вырученные средства также перевести на "безопасный" счет. Не сомневаясь, она выполнила и это указание.

Через пару дней пенсионерку напугали новым кредитом, для закрытия которого требовалась "страховка". Она заняла миллион рублей и перевела деньги по указанным мошенниками реквизитам.

Финальным аккордом стала сдача всех ювелирных изделий в ломбард. Полученные средства также отправились в руки незнакомцев. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой изощренного обмана.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция в очередной раз напоминает: никаких "безопасных счетов" не существует. Никогда и ни при каких условиях не сообщайте свои личные данные и коды из СМС посторонним, - прокомментировали ситуацию в УМВД региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Курянин отправил 200 тысяч рублей для «разблокировки» кассы интим-услуг

Курянин лишился 200 тысяч рублей из-за мошенников, обещавших "разблокировать" кассу интим-услуг. В погоне за приятным вечером 41-летний курянин нашел в интернете сайт с предложениями интим-услуг. После приятных переговоров и выбора спутницы, его ждал неприятный сюрприз.

Внезапный звонок от незнакомца с грубым голосом поверг мужчину в шок. Звонивший заявил, что из-за его звонков произошел "масштабный сбой", который "заблокировал систему и онлайн-кассу". Мошенник настаивал, что проблему должен решать сам "виновник", иначе он грозился раскрыть жене курянина его тайные желания.

Под давлением угроз мужчина начал переводить деньги. Первый платеж в 28 тысяч рублей, как и последующие аналогичные переводы, не решили проблему. Сумма росла: за два дня общая сумма перечислений достигла 200 тысяч рублей, но "разблокировка" так и не произошла.

Осознав, что стал жертвой обмана, курянин обратился в полицию.

Правоохранители настоятельно призывают: не поддавайтесь на уловки мошенников. Никогда не переводите деньги незнакомым, независимо от их угроз и обещаний.