«Пошел, Вов!»: курский чиновник объяснил, что никого не посылал во время заседания правительства

ЧП произошло во время онлайн трансляции заседания Фото: из соцсетей.

15 июня во время заседания правительства Курской области, которое транслировалось онлайн, в эфире внезапно раздался громкий выкрик. В это время глава региона обсуждал тему благоустройства областного центра, но неожиданный выкрик прервал его речь.

"Пошел вон!"

Губернатору Александру Хинштейну и остальным участникам трансляции послышалась грубая фраза «Пошел вон!».

Хинштейн попросил техническую службу выяснить, кто из чиновников допустил эту реплику и пообещал разобраться «гораздо более жестко»:

- Так, коллеги, я прошу уточнить, откуда это было. Что-то у нас не то происходит на обратной связи.

Как выяснилось, в эфир выходил исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков. Чиновник первый день замещал главу, который находится сейчас в отпуске. На вопрос Хинштейна, кому тот адресовал свою фразу, чиновник попросил губернатора повторить:

- Не понял, еще раз!

- И я не понял, еще раз, Павел Вячеславович, - парировал Хинштейн и попросил пояснить «нелицеприятную формулировку».

- Я не знаю, о чем идет речь и не в курсе, - продолжил чиновник. - У нас связи не было вообще в этот момент. Шла наладка связи.

- Тогда рассказываю вам. В момент, когда шли доклады, включилась одна из студий. Это ваша студия, откуда отчетливо прозвучали слова «Пошел вон!» Меня, а также жителей Курской области интересует, кому адресованы и кем эти слова были сказаны.

- У меня сотрудник здесь стоял и мы просто с ним разговаривали о текущей ситуации, - попытался оправдаться чиновник и пояснил, что «монитор был погашен» и он разговаривал с сотрудником на «совершенно постороннюю тему» и это был его частный разговор.

Неудачный выход в эфир

Хинштейн не поверил и заявил, что подобные формулировки на рабочих заседаниях недопустимы, и пообещал также наказать Вертикова за неподобающее поведение:

- Вы не на междусобойчике.

В тот же день в правительстве Курской области сообщили, что при каждом муниципалитете создадут комиссию по этике и служебному поведению для чиновников. Орган будет следить за поведением слуг народа.

Это не первый подобный инцидент. В мае глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался во время оперативного совещания Правительства региона. Трансляция совещания также шла онлайн в соцсетях и доступна в открытом доступе в записи.

Матерная фраза прозвучала, когда губернатор Александр Хинштейн попросил главу района отчитаться по поводу жалоб жителей села Любимовка по вопросам водоснабжения. Глава, по всей видимости, испытывал трудности с подключением и не слышал, что к нему обращаются, однако микрофон у него работал.

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