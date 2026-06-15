Для курских чиновников создадут комиссии по этике и служебному поведению

Комиссии будут работать в каждом муниципалитете Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в каждом муниципалитете региона создадут комиссию по этике и служебному поведению муниципальных служащих.

- К сожалению, после нескольких прецедентов вижу, что это становится принципиальным вопросом, - пояснил глава региона. - В каждом случае, когда чиновник позволяет себе лишнее, это бросает тень на всю систему власти в целом.

По словам Хинштейна, никаких нарушений этики со стороны госслужащих не должно быть в принципе, а любой вопрос можно решить без хамства и грубости.

- Мы пытаемся вернуть доверие, которое оказалось в последнее время подорвано, - прокомментировал решение глава региона.

15 мая на заседании правительства региона во время выступления губернатора Александра Хинштейна внезапно прозвучала фраза, похожая на "Пошел вон!". Реплика была из Льговского района. Исполняющий обязанности главы района Павел Вертиков позже пояснил, что на самом деле сказал своему сотруднику: "Пошел, Вов!"

Напомним, что ранее глава другого района области во время заседания правительства региона нецензурно выразился в прямом эфире. Инцидент произошел в мае этого года.