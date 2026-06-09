Задержали вымогателей, которые требовали у курянки десять миллионов рублей

Подозреваемых "взяли" в разных регионах России - в Курске, Орловской и Московской областях Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД России по Курской области, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения на жительницу региона.

- Инцидент произошел в мае. Поздно вечером преступники незаконно проникли в частный дом в Курском районе. Применив насилие, опасное для жизни, и высказывая угрозы, они потребовали у женщины десять миллионов рублей, - рассказали в полиции региона.

Не располагая такой суммой, женщина не смогла выполнить требования налетчиков. После тщательного обыска дома, они похитили более двухсот тысяч рублей, связали жертву и скрылись.

Несмотря на полученные травмы и тот факт, что женщина находилась в доме одна, она смогла сообщить о произошедшем в полицию после того, как преступники ушли.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили необходимую информацию о причастных к преступлению лицах. Задержать их удалось спустя несколько дней. Одного из подозреваемых задержали в Курске. Второй находился на съемной квартире в Московской области. Установлено, что он ранее был судим за аналогичное преступление, а также за кражи, изнасилования, вымогательство и организацию массовых беспорядков ,сказали в полиции.

Третий подозреваемый, также ранее судимый, задержан в Орловской области в общественном транспорте. При задержанных обнаружили несколько комплектов одежды, предметы маскировки, строительные инструменты, мобильные телефоны, а также банковские и сим-карты.

Следствие располагает основаниями полагать, что преступление было тщательно спланировано. Собрана информация о роли каждого участника группы, включая заказчика.

Сейчас всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбойное нападение»).