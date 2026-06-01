Поддержку получат 60 социальных инициатив в Курской и Белгородской областях

В 2026 году на конкурс поступило 245 заявок Фото: предоставлено пресс-службой.

Подведены итоги грантового конкурса «Вместе! С моим городом» в Железногорске, Губкине и Старом Осколе. Победителями стали 60 проектов, направленных на развитие городской среды, активный досуг, развитие инклюзивной среды и молодёжных сообществ. Общий грантовый фонд конкурса составил 12 млн рублей.

В 2026 году на конкурс поступило 245 заявок – это почти на 15% больше, чем годом ранее. Победителями стали самые интересные и проработанные проекты, которые были отобраны независимыми экспертами и конкурсной комиссией.

В номинации «Культурный город» будет реализовано 19 проектов, среди которых фестивали, мастер-классы, квартирники и музейные программы. Например, в Железногорске краеведческий музей подготовил проект «Мужской формат», который призван вовлечь мужчин в музейную деятельность через современные технологии и «мужскую» тематику: технику, ремесло, исследования, коллекционирование.

В номинации «Спортивный город» поддержаны 15 проектов – от ГТО для самых маленьких до киберспортивных дисциплин. Из новых форматов: в Железногорске впервые пройдут мастер-классы по сапбордингу и соревнования по сап-поло, а кульминацией сезона станет костюмированный фестиваль на воде. В Губкине состоятся соревнования по дворовому баскетболу в рамках проекта «Уличный мяч» – в прошлом году аналогичная инициатива была успешно реализована в Старом Осколе.

12 проектов в номинации «Умный город» посвящены науке, инклюзии и профориентации. К примеру, в Старом Осколе проект «Компас КМА» познакомит школьников с актуальными инженерными профессиями, связанными с Курской магнитной аномалией.

По 7 проектов получили поддержку в номинациях «Экогород» и «Город для жизни». Эти инициативы направлены на благоустройство, охрану окружающей среды, помощь нуждающимся, волонтерство и добрососедство.

Реализация проектов начнется летом и завершится 31 декабря 2026 года. Подробнее со списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса «Вместе! С моим городом»: https://vmeste.city/news/kompaniya-metalloinvest-ob-yavila-pobeditelei-11-go-grantovogo-konkursa-vmeste-s-moim-gorodom/

«Грантовый конкурс – это целая экосистема: мы ищем неравнодушных людей, обучаем их социальному проектированию и продвижению своих инициатив, помогаем найти партнеров, – отметила руководитель направления устойчивого развития Металлоинвеста Анастасия Савельева. – Такие активисты создают новую культуру досуга, объединяют семьи, дворы, школы. В прошлом году участниками и благополучателями проектов в трех городах стали 60 тысяч человек. Поддержка местных инициатив помогает формировать идентичность городов».

Компнаия реализует конкурс ежегодно в рамках соглашения о социально экономическом партнерстве с Курской и Белгородской областями.