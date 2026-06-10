Логика не найдена: учительница поиздевалась над учеником во время выпускного в Курской области

Фото: Архив "КП".
В социальных сетях стало вирусным видео, где педагог одной из курских школ вручает выпускнику грамоту, в шутку присваивая ему звание "Леша-404".
- За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку. «Звезде» присвоено оригинальное название «Леша 404. Логика не найдена», - говорит педагог на видео в праздничном зале.
Вокруг звучат аплодисменты. Таким образом педагог присвоила парню грамоту " за отсутствие логики".
Близкая родственница оскорбленного выпускника поделилась этим видео в социальных сетях, но теперь против нее подан иск за размещение этого видео со школьного мероприятия в открытом доступе.
Конфликт произошел в начале июня 2026 года в Зоринской средней школе Курской области на церемонии вручения аттестатов. Ситуация быстро переросла в громкий федеральный скандал, разделивший Интернет-сообщество на два лагеря. Одни упорно защищают педагога, другие стали на сторону оскорбленного ученика.
Пост с видео набрал уже миллионы просмотров, страсти разгораются.
Автор видео считает, что этот поступок педагога — публичное унижение и буллинг. А героиня видео, что выложив эти кадры в Интернет, родные выпускника задели ее репутацию.
«КП» запросило комментарий в пресс-службе Правительства региона о происшедшем, но он пока не готов. Пока только известно, что с руководством школы и учителем чиновники провели беседу о нарушении норм педагогической этики.
Фото: Из архива КП..
Учительница сначала связалась с семьей школьника и извинилась в личной переписке, попросила удалить видео, но ролик удален не был. После скандала педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Защитники учительницы, включая часть одноклассников парня, утверждали, что это была обычная «шутка для своих». По их словам, подобные ироничные грамоты были составлены для всех учеников, никто не обиделся, а ситуацию вокруг конкретного выпускника просто «вырвали из контекста».
Уволившаяся учительница подала иск в Курский районный суд против сестры выпускника. Позиция истицы такова: фраза является «игровой аллюзией» на техническую ошибку HTTP 404 Not Found. Целью было создание легкой и непринужденной атмосферы, а не оскорбление.
Женщина считает, что публикация видео с обвинениями в буллинге нанесла ей тяжелый репутационный ущерб. Она требует признать опубликованные видеозаписи порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать в ее пользу компенсацию.