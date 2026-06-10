Логика не найдена: учительница поиздевалась над учеником во время выпускного в Курской области

Педагог считает, что ее репутации нанесли ущерб публикацией видео Фото: Архив "КП".

В социальных сетях стало вирусным видео, где педагог одной из курских школ вручает выпускнику грамоту, в шутку присваивая ему звание "Леша-404".

"Леша-404"

- За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку. «Звезде» присвоено оригинальное название «Леша 404. Логика не найдена», - говорит педагог на видео в праздничном зале.

Вокруг звучат аплодисменты. Таким образом педагог присвоила парню грамоту " за отсутствие логики".

Близкая родственница оскорбленного выпускника поделилась этим видео в социальных сетях, но теперь против нее подан иск за размещение этого видео со школьного мероприятия в открытом доступе.

Конфликт произошел в начале июня 2026 года в Зоринской средней школе Курской области на церемонии вручения аттестатов. Ситуация быстро переросла в громкий федеральный скандал, разделивший Интернет-сообщество на два лагеря. Одни упорно защищают педагога, другие стали на сторону оскорбленного ученика.

Извинилась и попросила удалить

Пост с видео набрал уже миллионы просмотров, страсти разгораются.

Автор видео считает, что этот поступок педагога — публичное унижение и буллинг. А героиня видео, что выложив эти кадры в Интернет, родные выпускника задели ее репутацию.

«КП» запросило комментарий в пресс-службе Правительства региона о происшедшем, но он пока не готов. Пока только известно, что с руководством школы и учителем чиновники провели беседу о нарушении норм педагогической этики.

Видео, попавшее в Интернет, разделило общественность на два лагеря Фото: Из архива КП..

Учительница сначала связалась с семьей школьника и извинилась в личной переписке, попросила удалить видео, но ролик удален не был. После скандала педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Иск в суд

Защитники учительницы, включая часть одноклассников парня, утверждали, что это была обычная «шутка для своих». По их словам, подобные ироничные грамоты были составлены для всех учеников, никто не обиделся, а ситуацию вокруг конкретного выпускника просто «вырвали из контекста».

Уволившаяся учительница подала иск в Курский районный суд против сестры выпускника. Позиция истицы такова: фраза является «игровой аллюзией» на техническую ошибку HTTP 404 Not Found. Целью было создание легкой и непринужденной атмосферы, а не оскорбление.

Женщина считает, что публикация видео с обвинениями в буллинге нанесла ей тяжелый репутационный ущерб. Она требует признать опубликованные видеозаписи порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать в ее пользу компенсацию.