Атака ВСУ на Курскую область: три человека ранены, разрушения есть в четырех районах области

Режим авиаопасности держится в регионе уже более суток Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 10 июня до 9:00 11 июня, над Курской областью сбит 141 беспилотник ВСУ различного типа. 69 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Как сообщала ранее КП, в больнице скончался один из мужчин, раненых в результате атаки БПЛА на агрофирму под Курском. Это произошло в приграничном Большесолдатском районе Курской области 5 июня.

За минувшие сутки в Курской области в результате атак ВСУ ранены три человека, двое из которых - пенсионеры. Это произошло в трех районах области. Так, в селе Сухиновка Глушковского района Курской области ранена 76-летняя женщина, а в Толпино Кореневского района - 37-летний мужчина. Также поврежден автомобиль.

В селе Илек Беловского района ранения получил 73-летний мужчина. Все пострадавшие за минувшие сутки сейчас госпитализированы в Курскую областную больницу.

В селе Жеденовка Хомутовского района Курской области повреждены окна в доме, а в селе Калиновка - автомобиль и кровля дома.

Есть разрушения и в деревне Тереховка Рыльского района Курской области. Там повреждены кровля и фасад дома. В селе Щекино разрушены фасад дома, гараж, хозпостройка, автомобиль. В деревне Ишутино повреждены фасад, остекление, пристройка дома, кроме того, автомобиль.

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждена кровля дома, а в селе Мокрушино Беловского района - молоковоз.

Сейчас по всей Курской области уже более суток сохраняется режим авиационной опасности. Его объявили еще утром 10 июня. Также вторые сутки подряд в регионе не отменяют режим опасности атаки беспилотников, который ввели еще ночью 10 июня. Силы и средства ПВО находятся в боеготовности на территории региона.

Кроме того, утром 11 июня в приграничном Рыльском районе Курской области была объявлена ракетная опасность. Отбой дали через шесть минут. Накануне, 10 июня, ракетную опасность объявляли еще в трех районах Курской области.

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