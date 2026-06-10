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НовостиПолитика10 июня 2026 15:09

Скончался один из трех раненых в результате удара ВСУ по агрофирме под Курском

Мужчине был 61 год
Ольга ДАНИЛОВА

В больнице скончался один из раненых в результате атаки БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе Курской области.

Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн 10 июня.

- Виталию Семеновичу был 61 год. Приношу соболезнования родным и близким, - сказал глава региона.

Напомним, всего в результате налета ВСУ на агропредприятие под Курском ранено трое мужчин.

Ранее КП сообщила, что 10 июня в приграничном Беловском районе Курской области ранен пенсионер. Пострадавшего 73-летнего мужчину планируют перевезти в больницу в Курск.