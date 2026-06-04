На ПМФ Курская область подписала программу социально-экономического партнерства с объемом инвестиций 2,4 млрд рублей

В 2026 году продолжатся реализация социально значимых проектов в Курской области и инвестиции в повышение качества жизни в Железногорске Фото: предоставлено пресс-службой.

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Курской области подписало программу социально-экономического партнерства (СЭП) на 2026 год с совокупным объемом инвестиций почти 2,4 млрд рублей. Часть этих средств - более 1,1 млрд рублей – направит сам регион. А большую часть — компания «Металлоинвест».

Почти 190 млн рублей направят на благоустройство и развитие инфраструктуры Железногорска Курской области. Там продолжится реконструкция центральной улицы Ленина и благоустройство образующих с ней единое общественное пространство аллеи Поколений и аллеи Семьи. В микрорайонах города построят новые детские и спортивные площадки. В городе горняков отремонтируют трибуны стадиона «Горняк», а регион профинансирует ремонт кровли бассейна «Альбатрос» и возведение нового корпуса в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец».

На строительство модульного спортивного Зала единоборств в Железногорске стороны направят почти 160 млн рублей. Курская область выделит почти 500 млн рублей на формирование современной городской среды, ремонт автодорог, модернизацию сетей тепло- и водоснабжения.

В центре внимания партнеров остается образование. Продолжится оснащение учебных кабинетов современным оборудованием по программе «Класс 21 века», реализация профориентационных программ для школьников. Планируется до конца года оборудовать современные кабинеты физики в школе №13, классы математики в школах №8 и №9 и слесарную мастерскую в школе №9.

Компания также направит средства на завершение реконструкции актового зала в Железногорском горно-металлургическом колледже, ремонт фасада школы №7 и совместно с регионом профинансирует обновление молодежного центра в ДК «АРТ».

Инвестиции запланированы и на развитие детско-юношеского и массового спорта в регионе. Поддержку получит женский баскетбольный клуба «Динамо» и Федерация регби Курской области.

Более 300 млн рублей регион вложит в здравоохранение. Средства пойдут на обеспечение медицинскими бесплатными средствами и изделиями отдельных групп населения при амбулаторном лечении, капитальный ремонт Железногорской городской больницы, оснащение центров по оказанию медицинской помощи.

Также продолжится реализация программы привлечения кадров в медицинские и образовательные учреждения города горняков.

Кроме того, регион направит средства на капитальный ремонт Железногорского дома социального обеспечения, ремонт учреждений культуры города и района, приобретение путевок для детского отдыха и оздоровления.

Более 50 млн рублей будет инвестировано в рамках программы в реализацию корпоративной программы «Вместе!». Это организация ярких культурных и спортивных мероприятий, поддержка социально значимых инициатив горожан, муниципальных организаций и НКО в рамках грантового конкурса, развитие волонтерства.

Вклад администрации Железногорска в реализацию городских программ составит более 20 млн рублей. Средства пойдут на поддержку сферы образования и молодежной политики, ремонт учреждений культуры и спорта, обновление автодорог и создание комфортной городской среды.

- Наше сотрудничество – это не просто пример фундаментального вклада в развитие экономики, но и поддержка наших жителей. Это новые общественные пространства, модернизация школ, спортивные и культурные события, – подчеркнул Губернатор Курской области Александр Хинштейн. – Благодаря общим усилиям из года в год Железногорск и район меняются к лучшему. Ни одно другое предприятие в регионе не реализует подобной программы социально-экономического партнерства, и для нас это огромная поддержка.

- В 2026 году продолжим реализацию социально значимых проектов в Курской области и инвестиции в повышение качества жизни в Железногорске, – отметил генеральный директор Компании Александр Попов. – Для нас важно, чтобы Железногорск оставался городом привлекательным для жизни, работы, образования и воспитания детей.