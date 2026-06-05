Курянин оплатил десятки игровых сессий найденной банковской картой

Суд оштрафовал игрока на 30 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Промышленный районный суд Курска рассмотрел дело против 48-летнего мужчины, который использовал найденную банковскую карту для оплаты множества сессий в игровых автоматах.

"Неожиданная удача" выпала курянину как раз под Новый 2026 год. Мужчина работал на тот момент охранником в магазине на улице Черняховского в Курске. Утром 30 декабря, придя на работу, он обнаружил на кассе забытую покупателем банковскую карту. Вместо того чтобы вернуть ее администрации, он забрал карту себе.

Первым делом Андрей решил проверить баланс, оплатив игру в автомате за 50 рублей. Успешный платеж дал старт цепочке событий. Вскоре найденной картой стали оплачиваться десятки игровых сессий в различных автоматах – платежи проходили один за другим: 30, 50 рублей... Мужчина признался, например, что пытался несколько раз достать мягкую игрушку из автомата.

За несколько часов курянин успел не только поиграть, но и приобрести на чужие деньги продукты и сигареты. За трое суток он совершил несколько сотен операций, более 300 из которых – оплата в игровых автоматах. Когда средства на карте закончились, охранник просто выбросил пластик в мусорный контейнер. Общий ущерб владельцу счета превысил 30 тысяч рублей.

В суде курянин полностью признал свою вину и раскаялся. Ущерб потерпевшему возместил банк по программе страхования.

В итоге Промышленный районный суд Курска признал игрока виновным в краже по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в суде.