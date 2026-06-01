Лето 2026: как организовать незабываемый отдых ребенку в Курской области

Учебный год подошел к концу, и впереди – три месяца свободы, солнца и приключений! Летние каникулы – это идеальное время для детей, чтобы набраться сил, укрепить здоровье и получить массу ярких впечатлений. Отличный способ организовать такой отдых – отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь.

В 2026 году Курская область готова принять юных гостей в более чем десяти загородных стационарных лагерях.

На что обратить внимание при выборе лагеря

Безопасность превыше всего: убедитесь, что лагерь имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от Управления Роспотребнадзора по Курской области. Это гарантия того, что все требования к здоровью и безопасности детей соблюдаются.

Проверьте, включен ли выбранный лагерь в официальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей на 2026 год. Ознакомиться с ним можно на сайте Комитета молодежной политики Курской области.

После того, как вы определитесь с лагерем, вам предстоит заключить договор с его организаторами. В этом документе будут четко прописаны права и обязанности как ваши, так и администрации лагеря, а также ответственность за безопасность и здоровье вашего ребенка.

Что подготовить для поездки

В Управлении Роспотребнадзора региона рассказали, какие документы нужно подготовить перед отправкой ребенка в загородный лагерь отдыха.

Прежде всего это медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. В ней должны быть указаны хронические заболевания школьника, если такие есть, а также информация о профилактических прививках и результатах анализов.

Справка о контактах. Не ранее чем за три дня до выезда необходимо получить в поликлинике по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Справка о пищевых ограничениях. Если у ребенка есть заболевания, связанные с ограничениями в питании, родитель должен предоставить справку с рекомендациями лечащего врача.

Рекомендации родителям

Объясните ребенку важность соблюдения распорядка дня и правил личной гигиены в лагере.

При заезде предупредите медицинский персонал о необходимости систематического приема лекарств, если ребенок в этом нуждается

Не привозите детям продукты, запрещенные в детском питании. Хранение пищевых продуктов в детских помещениях запрещено санитарными нормами. В загородных лагерях детей кормят в столовой, там должны обеспечить сбалансированное питание.

Как считают специалисты, эти рекомендации помогут обеспечить детям легкий и насыщенный отдых, полный незабываемых впечатлений и новых друзей.