С 26 мая в Курске ограничат подачу света

Из-за плановых работ в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» временно отключат свет на следующих улицах города:

В Сеймском округе света не будет 26 мая с 13:30 до 17:00 в профилактории Ф. Печерского и в СНТ «Сельхозработник».

28 мая с 09:30 до 16:00 ограничение введут на улицах Нижняя Луговая, д. 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 и Пионеров, д. 2-81.

Телефон для справок: (4712) 34-98-21.

В Центральном округе ограничения запланированы с 25 по 28 мая с 09:00 до 16:00

ул. Мичурина, д. 90-110;

ул. Мичурина, д. 107-111;

переулок Узенький, д. 21-55;

переулок Узенький, д. 46-72.

Телефон для справок: (4712) 34-98-20.

В Железнодорожном округе свет отключат 26 мая с 13:30 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Кооперативная, д. 6-10, 3;

ул. Каширцева, д. 2-20.

А 27 мая с 09:30 до 12:00 электричества не будет по адресам:

ул. Коллективная, д. 4-28;

ул. 1-я Агрегатная, д. 1-23, 2-36;

пер. 2-й Агрегатный, д. 2-26, 1-29;

пер. 1-й Агрегатный, д. 1-25, 2-30;

проезд Клубный, д. 1-9, 2-14;

ул. 2-я Агрегатная, д. 2-26;

пер. 2-й Весенний, д. 1-17;

пер. 1-й Клубный, д. 1-17, 2-10;

пер. 5-й Агрегатный, д. 1-7, 2-10;

пер. 3-й Агрегатный, д. 1-9, 2-6;

проезд 3-й Весенний, д. 2-20;

пер. 4-й Агрегатный, д. 1-21, 2-10;

пер. 6-й Агрегатный, д. 1-21, 2-26;

пер. 7-й Агрегатный, д. 1-27, 2-28;

ул. Клубная, д. 1-25.

Телефон для справок: (4712) 34-98-22.

Ранее КП сообщила, что в Курске в части МКД сорваны изначально заявленные сроки подачи горячей воды. Сотни курян уже более двух недель вынуждены обходиться без этой коммунальной услуги.

Также куряне массово жалуются в социальных сетях на ограничения мобильного Интернета и невозможность из-за этого получить необходимую информацию. Особенно актуальна проблема в сельской местности, там, где нет доступа к проводному Интернету.