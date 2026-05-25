С 26 мая в Курске ограничат подачу света

Из-за плановых работ в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» временно отключат свет на следующих улицах города:
В Сеймском округе света не будет 26 мая с 13:30 до 17:00 в профилактории Ф. Печерского и в СНТ «Сельхозработник».
28 мая с 09:30 до 16:00 ограничение введут на улицах Нижняя Луговая, д. 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 и Пионеров, д. 2-81.
Телефон для справок: (4712) 34-98-21.
В Центральном округе ограничения запланированы с 25 по 28 мая с 09:00 до 16:00
ул. Мичурина, д. 90-110;
ул. Мичурина, д. 107-111;
переулок Узенький, д. 21-55;
переулок Узенький, д. 46-72.
Телефон для справок: (4712) 34-98-20.
В Железнодорожном округе свет отключат 26 мая с 13:30 до 16:00 по следующим адресам:
ул. Кооперативная, д. 6-10, 3;
ул. Каширцева, д. 2-20.
А 27 мая с 09:30 до 12:00 электричества не будет по адресам:
ул. Коллективная, д. 4-28;
ул. 1-я Агрегатная, д. 1-23, 2-36;
пер. 2-й Агрегатный, д. 2-26, 1-29;
пер. 1-й Агрегатный, д. 1-25, 2-30;
проезд Клубный, д. 1-9, 2-14;
ул. 2-я Агрегатная, д. 2-26;
пер. 2-й Весенний, д. 1-17;
пер. 1-й Клубный, д. 1-17, 2-10;
пер. 5-й Агрегатный, д. 1-7, 2-10;
пер. 3-й Агрегатный, д. 1-9, 2-6;
проезд 3-й Весенний, д. 2-20;
пер. 4-й Агрегатный, д. 1-21, 2-10;
пер. 6-й Агрегатный, д. 1-21, 2-26;
пер. 7-й Агрегатный, д. 1-27, 2-28;
ул. Клубная, д. 1-25.
Телефон для справок: (4712) 34-98-22.
Ранее КП сообщила, что в Курске в части МКД сорваны изначально заявленные сроки подачи горячей воды. Сотни курян уже более двух недель вынуждены обходиться без этой коммунальной услуги.
Также куряне массово жалуются в социальных сетях на ограничения мобильного Интернета и невозможность из-за этого получить необходимую информацию. Особенно актуальна проблема в сельской местности, там, где нет доступа к проводному Интернету.